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Mahkemeden Sedat Peker Kararı: Sedat Peker’in Türkiye’ye Dönüş Yolu Kapandı

Mahkemeden Sedat Peker Kararı: Sedat Peker’in Türkiye’ye Dönüş Yolu Kapandı

Sedat Peker
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2025 - 15:45

Geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefonda görüştüğü ortaya çıkan ve Türkiye'ye döneceği iddia edilen Sedat Peker hakkında mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi.

Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre; İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs'ta görülen duruşmada, Peker'in kırmızı bülteninin kaldırılması talebini reddetti.

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Sedat Peker Türkiye’ye dönecek mi? MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in paylaşımı merak uyandırmıştı!

Sedat Peker Türkiye’ye dönecek mi? MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in paylaşımı merak uyandırmıştı!

Sedat Peker'in geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefonda görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'e ait görüntülere “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves.” notunu düşmesi “Sedat Peker Türkiye’ye dönecek mi?” Sorularını yeniden gündeme getirmişti.

Mahkeme, Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşünün önünü kapattı!

Mahkeme, Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşünün önünü kapattı!

Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre; İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs'ta görülen duruşmada, Sedat Peker'in kırmızı bültenin kaldırılması talebini reddetti. Duruşma, 28 Kasım'a ertelendi.

Alican Uludağ’ın sosyal medya hesabından paylaştığı haberin detayları şu şekilde:

Alican Uludağ’ın sosyal medya hesabından paylaştığı haberin detayları şu şekilde:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Jonathan

“Mafyatik kotamız dolu, ihtiyaç halinde tekrar değerlendirebiliriz” demek istemişler. Terörist başının sürecini baltalamamak için.

Reynas YILDIZ

Sedat Peker adamsa gelsin gelmesin ama mhp ile ilişiğini kesmesi gerekir, niçin! çünkü mhp artık uyuşturucu tacirlerinin, katillerin, ibnelerin partisi oldu.... Devamını Gör

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