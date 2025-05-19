Mahkemeden Sedat Peker Kararı: Sedat Peker’in Türkiye’ye Dönüş Yolu Kapandı
Geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefonda görüştüğü ortaya çıkan ve Türkiye'ye döneceği iddia edilen Sedat Peker hakkında mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi.
Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre; İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs'ta görülen duruşmada, Peker'in kırmızı bülteninin kaldırılması talebini reddetti.
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Sedat Peker Türkiye’ye dönecek mi? MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in paylaşımı merak uyandırmıştı!
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Mahkeme, Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşünün önünü kapattı!
Alican Uludağ’ın sosyal medya hesabından paylaştığı haberin detayları şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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“Mafyatik kotamız dolu, ihtiyaç halinde tekrar değerlendirebiliriz” demek istemişler. Terörist başının sürecini baltalamamak için.
Sedat Peker adamsa gelsin gelmesin ama mhp ile ilişiğini kesmesi gerekir, niçin! çünkü mhp artık uyuşturucu tacirlerinin, katillerin, ibnelerin partisi oldu.... Devamını Gör
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