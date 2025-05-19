Komşular Kaydetti: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kız İstemeye Gitti
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında iyice gerilen siyaset dünyasının en çok açıklama yapan isimlerinden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.
Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde kız isteme merasimi için bir eve gittiği görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel son günlerde gergin siyaset ortamının en öne çıkan isimlerinden biri.
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Kız isteme merasimi için geldiği evde komşular kayda aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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