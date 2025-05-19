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Komşular Kaydetti: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kız İstemeye Gitti

Komşular Kaydetti: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kız İstemeye Gitti

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.05.2025 - 17:28

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında iyice gerilen siyaset dünyasının en çok açıklama yapan isimlerinden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde kız isteme merasimi için bir eve gittiği görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel son günlerde gergin siyaset ortamının en öne çıkan isimlerinden biri.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel son günlerde gergin siyaset ortamının en öne çıkan isimlerinden biri.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Özgür Özel yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekmişti. Son olarak İstanbul’da saldırıya da uğrayan Özel bu sefer ise sosyal medyada kız isteme videosu ile gündeme geldi.

Kız isteme merasimi için geldiği evde komşular kayda aldı.

Kız isteme merasimi için geldiği evde komşular kayda aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Özel'e, 'İyi akşamlar, hoş geldiniz' sözlerine ayakkabılarını çıkardığını esnada Özel'in 'Merhaba, n'aber iyi misin?' diyerek yanıt verdiği görüldü. 

Özel, ayakkabılarını çıkarmasının ardından kendisini kapıda bekleyen kişi ile tokalaşıp içeri girdiği görüldü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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