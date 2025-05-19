Komşular Kaydetti: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kız İstemeye Gitti

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında iyice gerilen siyaset dünyasının en çok açıklama yapan isimlerinden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde kız isteme merasimi için bir eve gittiği görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.