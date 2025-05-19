onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trump ve Putin Görüşmesi: "Çok Yapıcı Oldu"

Trump ve Putin Görüşmesi: "Çok Yapıcı Oldu"

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.05.2025 - 20:20

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Putin’den, “Görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum.' açıklaması geldi.

İki liderin görüşmesinde öncelikli konu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesiydi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ukrayna ile Rusya arasında yıllardır süren savaşın sona ermesi için İstanbul’da barış görüşmeleri yapılıyor.

Ukrayna ile Rusya arasında yıllardır süren savaşın sona ermesi için İstanbul’da barış görüşmeleri yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çıktığı Orta Doğu turunda Vladimir Putin’in gelmesi halinde kendisinin de İstanbul’a gelerek barış görüşmelerine katkı vereceğini açıklamıştı.

Ancak Trump’ın çağrısı Putin tarafından kabul görmemiş ve iki lider de İstanbul’a gelmemişti.

Trump ve Putin arasında yaklaşık 2 saatlik görüşme gerçekleştirildi.

Trump ve Putin arasında yaklaşık 2 saatlik görüşme gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2 saate yaklaşan online bir görüşme yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, (Trump'la telefon görüşmesinde) İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların 'genel olarak doğru yolda' olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın