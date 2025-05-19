Trump ve Putin Görüşmesi: "Çok Yapıcı Oldu"
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Putin’den, “Görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum.' açıklaması geldi.
İki liderin görüşmesinde öncelikli konu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesiydi.
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Ukrayna ile Rusya arasında yıllardır süren savaşın sona ermesi için İstanbul’da barış görüşmeleri yapılıyor.
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Trump ve Putin arasında yaklaşık 2 saatlik görüşme gerçekleştirildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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