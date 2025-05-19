19 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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19 Mayıs kutlu olsun!
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Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Kayserispor’u 3-0 yenerek lig daha bitmeden 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen, 25. şampiyonluğuna ve 5. yıldızına ulaşan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakiplerinin bir kısmı da belli oldu.
20 Ekim 2024’te ölen FETÖ örgütünün elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’deki resmi kayıtlarda hala “sağ” olarak göründüğü belirtildi.
Her şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmasıyla başladı.
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ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, müzelerde sergilenen ve birçok kişiye imzaladığı seri çekim fotoğraflarının bilinmeyen video görüntüleri de ortaya çıktı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 106. yılı kutlanıyor
3. sezon finalini yapmadan 4. sezon hazırlıklarına başlayan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'sin vedasıyla tüm karakterler olumsuz yönde değişmişti.
Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası bir paylaşım da gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.
Pop müziğin kraliçelerinden Hande Yener’i tanımayan yoktur!
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Bülent Arınç, Medyascope’a verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma süreci, AKP’nin oy oranları ve Abdullah Öcalan’a yönelik umut hakkı tartışmaları hakkında konuştu.
Emekli amiral Cihat Yaycı akademik geçmişiyle gündeme geldi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nda Eymir Gölü mevkisinde Melodili Yolun hayata geçirildiğini açıkladı.
Portekizli teknik adam, 2003 yılında Porto’da çalıştığı dönemde takımının 7. golünü penaltıdan kalecisine attırmış!
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Survivor'dan dört çalışana şiddet uygulaması sebebiyle diskalifiye edilen Almeda Baylan adeta sansasyonel bir etki yaratmıştı.
Bir tarih dizisinden çok daha fazlası olan Muhteşem Yüzyıl, dünyanın bir ucundaki ülkeleri bile fethederek gönüllerde taht kurmayı başarmıştı.
Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'in hayatı film oluyor
İsrail asıllı ünlü şarkıcı Linet Menaşi'nin konseri, sahneye çıkacağı mekanın önünde yapılan protestolar sebebiyle iptal oldu.
Geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefonda görüştüğü ortaya çıkan ve Türkiye'ye döneceği iddia edilen Sedat Peker hakkında mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi.
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Sansasyonel paylaşımlarıyla bilinen sözde mizah dergisi Misvak, X üzerindeki paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.
Eyüpsultan'da seyir halindeyken motorundan bir anda dumanlar çıkmaya başlayan yaklaşık 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı.
Yakışıklılığıyla yıllardır ekranların gözdesi olan Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da hep gündemde.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir ekran görüntüsü gündem oldu
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında iyice gerilen siyaset dünyasının en çok açıklama yapan isimlerinden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.
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Sosyal medya X'i (Twitter) aktif kullanan Özgür Demirtaş'tan 'meslek' paylaşımı geldi.
Tarihçi Murat Bardakçı’nın, “Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmesi Osmanlı’da bir devlet operasyonuydu” açıklaması bugün en çok konuşulan gündemlerden oldu.
Birkaç ay önce 13 yıllık eşiyle evliliğini noktalayan Athena Gökhan, kızı Ayşe'yle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbullar ise Saraçhane'de bir araya geliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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