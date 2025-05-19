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19 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

19 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.05.2025 - 19:31

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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19 Mayıs kutlu olsun!

19 Mayıs kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin dönüm noktası 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başladı. Milli mücadelenin başlangıcı 19 Mayıs, Türk Milleti'nin kurtuluşu için büyük önem arz ediyor. Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs'ta ne oldu? İşte Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemi.

Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Kayserispor’u 3-0 yenerek lig daha bitmeden 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen, 25. şampiyonluğuna ve 5. yıldızına ulaşan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakiplerinin bir kısmı da belli oldu.

Kayserispor’u 3-0 yenerek lig daha bitmeden 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen, 25. şampiyonluğuna ve 5. yıldızına ulaşan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakiplerinin bir kısmı da belli oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde eden Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri:

20 Ekim 2024’te ölen FETÖ örgütünün elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’deki resmi kayıtlarda hala “sağ” olarak göründüğü belirtildi.

20 Ekim 2024’te ölen FETÖ örgütünün elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’deki resmi kayıtlarda hala “sağ” olarak göründüğü belirtildi.

Yeni Şafak’tan Erdal Kılınç’ın haberine göre; Yurt dışındaki ölümlerde yakınların mahalli makamlardan aldıkları ölüm belgesini dış temsilciliklere vermesi gerekiyor ancak FETÖ üyeleri Pensilvanya’da cenaze töreni düzenledikleri elebaşı Fethullah Gülen için henüz resmi bir işlem yapmadı!

Her şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmasıyla başladı.

Her şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmasıyla başladı.

Hiç de kolay olmayan özgürlük mücadelemiz, sonunda zafere ulaştı. Atatürk önderliğinde ve halkın büyük fedakarlıklarıyla zafer elde edildi. Peki ya bu özel gün, kime armağan edilmeliydi?

Atatürk, bu özel günü Cumhuriyet'in ebedi bekçisi olan gençlere armağan etme kararı aldı. 19 Mayıs'ın 106. yılında Cumhuriyet armasını büyük bir gururla taşıyan, ülkemizi her alanda başarıya götüren gençlerimiz ise bu kararın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, müzelerde sergilenen ve birçok kişiye imzaladığı seri çekim fotoğraflarının bilinmeyen video görüntüleri de ortaya çıktı.

ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, müzelerde sergilenen ve birçok kişiye imzaladığı seri çekim fotoğraflarının bilinmeyen video görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul'da 1927 yılında bir fotoğrafçıda çekildiği düşünülen seri fotoğraflar ve video, 1950'lerde yapılmış bir Atatürk belgeselinde bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 106. yılı kutlanıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 106. yılı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı unutmayan ünlü isimler sosyal medya hesaplarını anlamlı mesajlarla doldurdu. Kimi bayraklı fotoğraf paylaştı, kimi Atatürk’ün sözlerini anımsattı, kimi ise gençliğe olan umutlarını dile getirdi. Coşku dolu bu özel gün, yıldız isimlerin duygusal ve gurur dolu mesajlarıyla daha da renklendi.

3. sezon finalini yapmadan 4. sezon hazırlıklarına başlayan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'sin vedasıyla tüm karakterler olumsuz yönde değişmişti.

3. sezon finalini yapmadan 4. sezon hazırlıklarına başlayan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'sin vedasıyla tüm karakterler olumsuz yönde değişmişti.

Annelerini kaybeden Mustafa, Nursema ve Fatih'in yanı sıra Apo'nun aniden Işıl'la evlenmesi de tüm gelişmeleri hızlandırmıştı. Işıl'ın kötülüğü ne zaman ortaya çıkacak bilinmese de Asude ve Abdullah arasında esen soğuk rüzgarların yerini hafif bir bahar esintisine bırakması ikili arasında gelişecek yeni bir aşk iddiasını ortaya çıkarmıştı. Dizinin Asude'si Servet Pandur, Show TV'de yayınlanan Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda bu iddiaya dair manidar açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası bir paylaşım da gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.

Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası bir paylaşım da gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu sonrasında gazeteci Fatih Altaylı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Altaylı paylaşımında ‘Çakma mafya’ tabirini kullandı.

Pop müziğin kraliçelerinden Hande Yener’i tanımayan yoktur!

Pop müziğin kraliçelerinden Hande Yener’i tanımayan yoktur!

Son zamanlarda konserlerinde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, bu kez sahnede “Biz bu devri çok güzel devireceğiz” sözleriyle gündem oldu.

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Bülent Arınç, Medyascope’a verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma süreci, AKP’nin oy oranları ve Abdullah Öcalan’a yönelik umut hakkı tartışmaları hakkında konuştu.

Bülent Arınç, Medyascope’a verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma süreci, AKP’nin oy oranları ve Abdullah Öcalan’a yönelik umut hakkı tartışmaları hakkında konuştu.

Bülent Arınç açıklamasında “Yerel seçimlerden sonra CHP’nin birinci parti olmasıyla ilgili “Bugünkü anketler şöyle böyle gösteriyor. Yüzde 50’ye varmak bugün itibariyle zor görünüyor” diyen Arınç, AKP’nin tekrar güç kazanması için ‘kuruluş ilkelerine dönüş’ önerisinde bulundu.

Emekli amiral Cihat Yaycı akademik geçmişiyle gündeme geldi.

Emekli amiral Cihat Yaycı akademik geçmişiyle gündeme geldi.

Karar yazarı Yıldıray Oğur, Yaycı’nın 2004 yılında yazdığı doktora tezinde ciddi oranda intihal tespit ettiğini öne sürdü. Oğur’un iddiasına göre tezin birçok kısmında “kopyala-yapıştır” yöntemleriyle oluşturulmuş ve birçok kaynaktan atıfsız alıntılar içeriyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

Ülkenin dört bir yanında kutlamalar yapılmaya devam ediyor. 23 yıl önce gerçekleşen görkemli 19 Mayıs gösterisinden bir kesit sosyal medyada yeniden gündeme geldi. TRT spikerinin sunduğu gösteride, cinsiyet eşitliğine dair bir konuşma yapması dikkat çekmişti. Arşivden görüntüler kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nda Eymir Gölü mevkisinde Melodili Yolun hayata geçirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nda Eymir Gölü mevkisinde Melodili Yolun hayata geçirildiğini açıkladı.

Uraloğlu, 'Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyor' dedi. Türkiye için bir ilk olan Melodili Yol, şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

Portekizli teknik adam, 2003 yılında Porto’da çalıştığı dönemde takımının 7. golünü penaltıdan kalecisine attırmış!

Portekizli teknik adam, 2003 yılında Porto’da çalıştığı dönemde takımının 7. golünü penaltıdan kalecisine attırmış!
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Survivor'dan dört çalışana şiddet uygulaması sebebiyle diskalifiye edilen Almeda Baylan adeta sansasyonel bir etki yaratmıştı.

Survivor'dan dört çalışana şiddet uygulaması sebebiyle diskalifiye edilen Almeda Baylan adeta sansasyonel bir etki yaratmıştı.

Batuhan'la birlikte bir evden çanta dolusu eşya ve erzak alan Almeda, ekipten kaçarken yakalanmasının ardından acil durum konseyi toplanmıştı. Başta bir çalışan dense de Almeda'nın dört çalışana şiddet uyguladığı iddia edildi ve yarışmadan diskalifiye edildi.

Türkiye'ye dönen Almeda, Çiğdem Akman ile Enler programına katılarak yaşananların perde arkasını anlattı.

Bir tarih dizisinden çok daha fazlası olan Muhteşem Yüzyıl, dünyanın bir ucundaki ülkeleri bile fethederek gönüllerde taht kurmayı başarmıştı.

Bir tarih dizisinden çok daha fazlası olan Muhteşem Yüzyıl, dünyanın bir ucundaki ülkeleri bile fethederek gönüllerde taht kurmayı başarmıştı.

2011 yılında final yapmasına rağmen sadece Türkiye'de değil, izlendiği tüm ülkelerde etkisi süren Muhteşem Yüzyıl'ın çok sayıda ünlü hayranı da bulunuyor. Dünyaca ünlü rapçi Cardi-B, daha önce sık sık yaptığı paylaşımlara bir süre ara vermişti. Ancak bugün durduk yere ünlü isimden Hürrem Sultan paylaşımı geldi. Üstelik derin bir mesajla!

Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'in hayatı film oluyor

Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'in hayatı film oluyor

Birbirinden değerli oyuncuları da izleyeceğimiz filmde kadro neredeyse tamamen netleşti. Gerçek hayatı Adela Özcan olan ünlü oyuncuyu filmde Meltem Kaptan canlandıracak. Eşi ve oğlunu canlandıracak oyuncuların ardından bu kez de Ayşen Gruda ve Tarık Akan'a hayat verecek oyuncular belli oldu.

İsrail asıllı ünlü şarkıcı Linet Menaşi'nin konseri, sahneye çıkacağı mekanın önünde yapılan protestolar sebebiyle iptal oldu.

İsrail asıllı ünlü şarkıcı Linet Menaşi'nin konseri, sahneye çıkacağı mekanın önünde yapılan protestolar sebebiyle iptal oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlarından Oktay Saral, şarkıcı Linet’in konserinin iptal edilmesine tepki gösteren Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı'nın istifasının alınarak, hakkında tahkikat yapılmasını istedi.

Geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefonda görüştüğü ortaya çıkan ve Türkiye'ye döneceği iddia edilen Sedat Peker hakkında mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi.

Geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefonda görüştüğü ortaya çıkan ve Türkiye'ye döneceği iddia edilen Sedat Peker hakkında mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi.

Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre; İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs'ta görülen duruşmada, Peker'in kırmızı bülteninin kaldırılması talebini reddetti.

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Sansasyonel paylaşımlarıyla bilinen sözde mizah dergisi Misvak, X üzerindeki paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Sansasyonel paylaşımlarıyla bilinen sözde mizah dergisi Misvak, X üzerindeki paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Bugünün 19 Mayıs olması itibarıyla 7'den 70'e herkes kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken Misvak'ın yaptığı 'Vahdettin' paylaşımı tepki çekti. 'Sultan Vahdettin’i ve Milli mücadeleye omuz veren şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.' notunu düşen Misvak'a yorumlar gecikmedi.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken motorundan bir anda dumanlar çıkmaya başlayan yaklaşık 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken motorundan bir anda dumanlar çıkmaya başlayan yaklaşık 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yanan arabanın Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı'ya ait olduğu öğrenildi.

Yakışıklılığıyla yıllardır ekranların gözdesi olan Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da hep gündemde.

Yakışıklılığıyla yıllardır ekranların gözdesi olan Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da hep gündemde.

2016’da stil danışmanı Başak Dizer’le evlenen Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe, gözlerimizin önünde büyüyor. Her hali sosyal medyada olay olan minik Kurt Efe, son haliyle “babasının kopyası” dedirtti. Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile katıldığı 19 Mayıs etkinliğinden Muhabir Online muhabirlerinin çektiği kareler sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir ekran görüntüsü gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir ekran görüntüsü gündem oldu

Bir kullanıcının Instagram hikayesinde paylaştığı alkol masası fotoğrafını gören annesi, bu görüntüyü WhatsApp üzerinden oğluna göndererek 'Ne kadar çalışsanız da boş' diye mesaj attı. Bu tepki fazlasıyla sert bulundu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında iyice gerilen siyaset dünyasının en çok açıklama yapan isimlerinden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında iyice gerilen siyaset dünyasının en çok açıklama yapan isimlerinden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde kız isteme merasimi için bir eve gittiği görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medya X'i (Twitter) aktif kullanan Özgür Demirtaş'tan 'meslek' paylaşımı geldi.

Sosyal medya X'i (Twitter) aktif kullanan Özgür Demirtaş'tan 'meslek' paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabı X’ten gündeme ve ekonomiye dair paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez yapay zeka ve mesleklere dair bir paylaşım yaptı. Demirtaş, yapay zekanın yok edeceği meslekleri açıkladı.

Tarihçi Murat Bardakçı’nın, “Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmesi Osmanlı’da bir devlet operasyonuydu” açıklaması bugün en çok konuşulan gündemlerden oldu.

Tarihçi Murat Bardakçı’nın, “Mustafa Kemal’in Samsun’a gitmesi Osmanlı’da bir devlet operasyonuydu” açıklaması bugün en çok konuşulan gündemlerden oldu.

Popüler tarihçi Prof. Dr. Emrah Sefa Gürkan ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a giderek Milli Mücadeleyi başlatmasının bir devlet operasyonu olsa da Padişah Vahdettin’e karşı yapılmış bir operasyon olduğunu söyledi.

Birkaç ay önce 13 yıllık eşiyle evliliğini noktalayan Athena Gökhan, kızı Ayşe'yle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Birkaç ay önce 13 yıllık eşiyle evliliğini noktalayan Athena Gökhan, kızı Ayşe'yle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Minik kızın el hareketi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, Athena Gökhan kullanıcılardan birinin yorumunu beğenerek konuya açıklık getirdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbullar ise Saraçhane'de bir araya geliyor.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbullar ise Saraçhane'de bir araya geliyor.

Saraçhane Parkı’nda bir vatandaş, toplanan gençlere sözlü sataşmada bulundu. Gençler şahsa, “Mustafa Kemal’in askerleriz” sloganları ile karışılık verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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