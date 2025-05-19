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Athena Gökhan'dan Kızının El Hareketi Çektiği Poza Tepki Gösterenlere Tuhaf Açıklama!

Athena Gökhan'dan Kızının El Hareketi Çektiği Poza Tepki Gösterenlere Tuhaf Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2025 - 18:36

Birkaç ay önce 13 yıllık eşiyle evliliğini noktalayan Athena Gökhan, kızı Ayşe'yle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Minik kızın el hareketi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, Athena Gökhan kullanıcılardan birinin yorumunu beğenerek konuya açıklık getirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Yıllar önce "Kafama Göre", "Arsız Gönül", "Yaşamak Var Ya", "Öpücük" gibi efsaneleşen şarkılarla giren Athena, hala eşi benzeri olmayan ve oldukça sempatik bulunan bir grup!

Yıllar önce "Kafama Göre", "Arsız Gönül", "Yaşamak Var Ya", "Öpücük" gibi efsaneleşen şarkılarla giren Athena, hala eşi benzeri olmayan ve oldukça sempatik bulunan bir grup!

Abi kardeş hepimizi eğlendiren ve kulaklarımızın pasını silen Gökhan Özoğuz ve ikizi Hakan Özoğuz, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda beraber oturduktan sonra kalbimizde ayrı bir yere sahip olmuştu. 

Hakan Özoğuz'un sonradan ayrıldığı O Ses Türkiye'de Gökhan Özoğuz demirbaşlardan biri haline geldi ve hatta O Ses Türkiye 2025'in şampiyonu Gökhan'ın takımından Mert oldu!

Fakat modu her an değişen, aşırı düşünen ve bir şeylerin bağlantısını hemen kurmak yerine dolambaçlı yolları tercih ederek inanılmaz sempatik bir duruş sergileyen Athena Gökhan'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi farklı.

Fakat modu her an değişen, aşırı düşünen ve bir şeylerin bağlantısını hemen kurmak yerine dolambaçlı yolları tercih ederek inanılmaz sempatik bir duruş sergileyen Athena Gökhan'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi farklı.

Geçtiğimiz Ocak ayında 13 yıllık eşi Melis Ülken'den ayrılan Gökhan Özoğuz'un  bu evlilikten 3 çocuğu olmuştu. Dün de kızı Ayşe'yle bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı kendisi. 

Ayşe'nin orta parmak çektiği poz, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kimileri 'Neden bu kadar büyütülüyor?' diye sorgularken, kimileri de 'talihsiz' bir fotoğraf seçimi olduğuna kanaat getirip tepki gösterdi.

Kızının el hareketinin tepki çektiğini fark eden Gökhan Özoğuz, çözümü bir kullanıcının yorumunu beğenerek açıklama yapmakta buldu...

Kızının el hareketinin tepki çektiğini fark eden Gökhan Özoğuz, çözümü bir kullanıcının yorumunu beğenerek açıklama yapmakta buldu...

Olayı Ortaçağ'daki İngiliz okçulara bağlayan kullanıcının yorumunu beğenen Gökhan Özoğuz, 'Bence bu güzel kız, boş konuşanları susturmak için orta parmak işaret yapıyor, hemen kötüye yormayın derim' ifadelerine katıldığını vurguladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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