Athena Gökhan'dan Kızının El Hareketi Çektiği Poza Tepki Gösterenlere Tuhaf Açıklama!
Birkaç ay önce 13 yıllık eşiyle evliliğini noktalayan Athena Gökhan, kızı Ayşe'yle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Minik kızın el hareketi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, Athena Gökhan kullanıcılardan birinin yorumunu beğenerek konuya açıklık getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar önce "Kafama Göre", "Arsız Gönül", "Yaşamak Var Ya", "Öpücük" gibi efsaneleşen şarkılarla giren Athena, hala eşi benzeri olmayan ve oldukça sempatik bulunan bir grup!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat modu her an değişen, aşırı düşünen ve bir şeylerin bağlantısını hemen kurmak yerine dolambaçlı yolları tercih ederek inanılmaz sempatik bir duruş sergileyen Athena Gökhan'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi farklı.
Kızının el hareketinin tepki çektiğini fark eden Gökhan Özoğuz, çözümü bir kullanıcının yorumunu beğenerek açıklama yapmakta buldu...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın