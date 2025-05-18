Eşref Rüya'daki Partneri Çağatay Ulusoy'la Poz Kesen Demet Özdemir'in Demodeliği Dillere Fena Düştü!

Her çarşamba Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, dijital izleyici tarafından daha çok rağbet görüyor. YouTube'da izlenme rekorları kıran dizi, reyting rekorları kıramasa da aradığı popülariteyi yakalamış durumda!

Milyonlarca takipçisi olan Demet Özdemir ve Türkiye'de büyük çoğunluğun ilk günden bu yana yakışıklılığına düştüğü Çağatay Ulusoy'un bir araya gelişi yetiyor da artıyor zaten!