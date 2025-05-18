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Eşref Rüya'daki Partneri Çağatay Ulusoy'la Poz Kesen Demet Özdemir'in Demodeliği Dillere Fena Düştü!

Eşref Rüya'daki Partneri Çağatay Ulusoy'la Poz Kesen Demet Özdemir'in Demodeliği Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2025 - 18:59

Eşref Rüya dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy ile beraber kameralar karşısına geçip poz kesen ünlü oyuncu Demet Özdemir'in giydiği kıyafet sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı!

Kombiniyle 'sünnet annesine' benzetilen Özdemir, dillere düşmekten kurtulamadı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Uzun bir aradan sonra ekranlara Eşref Rüya dizisiyle dönen Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, son zamanların en çok konuşulan ve dikkat çeken dizi partnerlerinden biri olarak öne çıkıyor!

Uzun bir aradan sonra ekranlara Eşref Rüya dizisiyle dönen Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, son zamanların en çok konuşulan ve dikkat çeken dizi partnerlerinden biri olarak öne çıkıyor!

Her çarşamba Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, dijital izleyici tarafından daha çok rağbet görüyor. YouTube'da izlenme rekorları kıran dizi, reyting rekorları kıramasa da aradığı popülariteyi yakalamış durumda! 

Milyonlarca takipçisi olan Demet Özdemir ve Türkiye'de büyük çoğunluğun ilk günden bu yana yakışıklılığına düştüğü Çağatay Ulusoy'un bir araya gelişi yetiyor da artıyor zaten!

Uyumu sık sık konuşulan ikilinin, özellikle de Demet Özdemir'in bugün gündemimize oturmasının sebebi ise aşağıdaki fotoğraf...

Uyumu sık sık konuşulan ikilinin, özellikle de Demet Özdemir'in bugün gündemimize oturmasının sebebi ise aşağıdaki fotoğraf...

Geçtiğimiz günlerde bir çekim için beraber kamera karşısına geçen partnerlerin pozunda bu sefer herhangi bir uyum bulunamazken, Demet Özdemir'e giydirilen lila rengi elbise fena göze battı. 

Normalde oldukça modern, hepsi üstüne cuk oturan kıyafetlerle görmeye alışık olduğumu Demet Özdemir'in demodeliği sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Buyurun, kimler bu şahane (!) elbiseyi nasıl yorumlamış beraber görelim! 👇

Buyurun, kimler bu şahane (!) elbiseyi nasıl yorumlamış beraber görelim! 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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