Eşref Rüya'daki Partneri Çağatay Ulusoy'la Poz Kesen Demet Özdemir'in Demodeliği Dillere Fena Düştü!
Eşref Rüya dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy ile beraber kameralar karşısına geçip poz kesen ünlü oyuncu Demet Özdemir'in giydiği kıyafet sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı!
Kombiniyle 'sünnet annesine' benzetilen Özdemir, dillere düşmekten kurtulamadı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Uzun bir aradan sonra ekranlara Eşref Rüya dizisiyle dönen Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, son zamanların en çok konuşulan ve dikkat çeken dizi partnerlerinden biri olarak öne çıkıyor!
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Uyumu sık sık konuşulan ikilinin, özellikle de Demet Özdemir'in bugün gündemimize oturmasının sebebi ise aşağıdaki fotoğraf...
Buyurun, kimler bu şahane (!) elbiseyi nasıl yorumlamış beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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