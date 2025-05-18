Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin Hastaneye Kaldırıldı!

O dönemin en öne çıkan jönlerinden biri olan Ahmet Mekin, yıllar boyunca birçok yapımda daha kendini gösteriyor ve adından söz ettiriyor fakat en çok Selvi Boylum Al Yazmalım'daki karakteriyle hafızalara kazınıyor.

1980 yılından bu yana Erdek Ocaklar’da yaşadığı bilinen 92 yaşındaki Ahmet Mekin'in bugün gündemimizde olmasının sebebi ise ne yazık ki endişelendirici.