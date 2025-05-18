Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin Hastaneye Kaldırıldı!
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Efsane film Selvi Boylum Al Yazmalım'ı mutlaka hatırlarsınız. Zaten unutmak ne mümkün!
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Türkan Şoray’ın canlandırdığı Asya, final sahnesinde Ahmet Mekin’in hayat verdiği Cemşit’i seçiyor.
Geçtiğimiz saatlerde, Ahmet Mekin'in yürüyüş yaptığı sırada bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Eskiden Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya'nın İlyas'la gitmesini çok isterdim. Anladım ki; sevmek kamyona yazı yazmak değil, sahiplenmekti. Güven vermek... Devamını Gör