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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin Hastaneye Kaldırıldı!

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin Hastaneye Kaldırıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2025 - 18:14

Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki 'Cemşit' rolüyle hafızalarımıza kazınan Yeşilçam oyuncusu Ahmet Mekin'in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bugün, yürüyüşe çıktığı sırada bir kaza geçiren 92 yaşındaki usta ismin, yarın ameliyat olacağı öğrenildi.

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Efsane film Selvi Boylum Al Yazmalım'ı mutlaka hatırlarsınız. Zaten unutmak ne mümkün!

Efsane film Selvi Boylum Al Yazmalım'ı mutlaka hatırlarsınız. Zaten unutmak ne mümkün!

Cengiz Aytmatov’un aynı adlı romanından uyarlanan bu efsane klasik, yıllardır hala seyircinin üstünde inanılmaz bir etki bırakıp sevginin ne olduğunu sorgulatıyor. 

Türkan Şoray'ın hayat verdiği Asya karakterinin İlyas ve Cemşit arasında yaptığı o zor seçim de bugün hala tartışılmaya devam ediyor.

Türkan Şoray’ın canlandırdığı Asya, final sahnesinde Ahmet Mekin’in hayat verdiği Cemşit’i seçiyor.

Türkan Şoray’ın canlandırdığı Asya, final sahnesinde Ahmet Mekin’in hayat verdiği Cemşit’i seçiyor.

O dönemin en öne çıkan jönlerinden biri olan Ahmet Mekin, yıllar boyunca birçok yapımda daha kendini gösteriyor ve adından söz ettiriyor fakat en çok Selvi Boylum Al Yazmalım'daki karakteriyle hafızalara kazınıyor. 

1980 yılından bu yana Erdek Ocaklar’da yaşadığı bilinen 92 yaşındaki Ahmet Mekin'in bugün gündemimizde olmasının sebebi ise ne yazık ki endişelendirici.

Geçtiğimiz saatlerde, Ahmet Mekin'in yürüyüş yaptığı sırada bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde, Ahmet Mekin'in yürüyüş yaptığı sırada bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun çarpması sonucu yere düşen Ahmet Mekin, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. 

Devrim Korkmaz, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi: 'Dedemiz Ahmet Mekin görünmez bir kaza sonucu düşüp kalça kemiği kırıldı . Genel durumu iyi, Bandırma Devlet Hastanesi’ne yatışı yapılacak... Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederiz...' açıklamasında bulundu. Usta ismin yarın ameliyat olacağı öğrenildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Eskiden Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya'nın İlyas'la gitmesini çok isterdim. Anladım ki; sevmek kamyona yazı yazmak değil, sahiplenmekti. Güven vermek... Devamını Gör