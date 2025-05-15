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Burnundan Çekmediği Kalmamıştı: 11. Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç Son Halini Paylaştı!

Burnundan Çekmediği Kalmamıştı: 11. Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.05.2025 - 01:17

Geçtiğimiz şubat ayında 11. kez burun ameliyatı olduğu ortaya çıkan Murat Dalkılıç, uzun bir aranın ardından sosyal medyaya geri döndü!

Şubat'tan bu yana yakinen göremediğimiz Dalkılıç, burnunun son halini bizzat kendi paylaştı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim... 🧐

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Uzun yıllardır hayatımızda olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Türkçe Pop denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri!

Uzun yıllardır hayatımızda olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Türkçe Pop denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri!

'Kırk Yılda Bir Gibisin', 'Bir Hayli', 'Neyleyim İstanbul'u', 'Derine', 'Leyla', 'Aşinayız' ve daha niceleriyle hemen hemen her parçası çıktığı gibi hit olan Murat Dalkılıç, sık sık magazin gündemine de düşen isimler arasında yer alıyor. 

Magazin tarihinden asla silinmeyecek bir aşk hikayesi var biliyorsunuz; Merve Boluğur!

Üstünden yıllar geçse de yaşadıkları aşk, yaptıkları evlilik ve boşanma süreci hala detayları en merak edilen ilişkiler arasında yer alıyor. Şimdilerde de ismi başkalarıyla anılsa ve başka başka ilişkiler yaşasa da Murat Dalkılıç'ın adı hala en çok Merve Boluğur'la hatırlanıyor.

Bir de sağlık problemleriyle gündeme geliyor kendisi... Belki denk gelmişsinizdir, Dalkılıç'ın burnundan çektiğini kimseler çekmedi!

Bir de sağlık problemleriyle gündeme geliyor kendisi... Belki denk gelmişsinizdir, Dalkılıç'ın burnundan çektiğini kimseler çekmedi!

Uzun zaman önce, burun kemiklerinin doğuştan dışarıya yönelmesi problemiyle cebelleştiğini duyuran Murat Dalkılıç bugüne dek 11 kez burun ameliyatı oldu! 

2024'ün ekim ayında 10. ameliyatını duyuran Dalkılıç'ın 2025 Şubat'a kadarki tüm konserlerini iptal etmesi ayrı, Şubat ayında yeniden bıçak alına yatarak 11. ameliyatını yaptırması ayrı konu olmuştu.

11. burun ameliyatının ardından Murat Dalkılıç'ı hiç görememiştik! Beklenen fotoğraf, geçtiğimiz saatlerde geldi.

11. burun ameliyatının ardından Murat Dalkılıç'ı hiç görememiştik! Beklenen fotoğraf, geçtiğimiz saatlerde geldi.

Sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla sarıldığı bir pozunu paylaşan Murat Dalkılıç, gün geçtikçe küçülen ve neredeyse Michael Jackson'la yarışıyor diyebileceğimiz burnunun son halini bizzat kendisi paylaştı. 

Burnu yine sargılıydı; zaten kendisini en çok bu şekilde görüyoruz 11 az sayı değil!

Bakalım sargılar çıkınca bizi ne bekliyor olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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