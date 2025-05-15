Burnundan Çekmediği Kalmamıştı: 11. Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç Son Halini Paylaştı!
Geçtiğimiz şubat ayında 11. kez burun ameliyatı olduğu ortaya çıkan Murat Dalkılıç, uzun bir aranın ardından sosyal medyaya geri döndü!
Şubat'tan bu yana yakinen göremediğimiz Dalkılıç, burnunun son halini bizzat kendi paylaştı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim... 🧐
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllardır hayatımızda olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Türkçe Pop denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir de sağlık problemleriyle gündeme geliyor kendisi... Belki denk gelmişsinizdir, Dalkılıç'ın burnundan çektiğini kimseler çekmedi!
11. burun ameliyatının ardından Murat Dalkılıç'ı hiç görememiştik! Beklenen fotoğraf, geçtiğimiz saatlerde geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın