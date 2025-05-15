Burnundan Çekmediği Kalmamıştı: 11. Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç Son Halini Paylaştı!

'Kırk Yılda Bir Gibisin', 'Bir Hayli', 'Neyleyim İstanbul'u', 'Derine', 'Leyla', 'Aşinayız' ve daha niceleriyle hemen hemen her parçası çıktığı gibi hit olan Murat Dalkılıç, sık sık magazin gündemine de düşen isimler arasında yer alıyor.

Magazin tarihinden asla silinmeyecek bir aşk hikayesi var biliyorsunuz; Merve Boluğur!

Üstünden yıllar geçse de yaşadıkları aşk, yaptıkları evlilik ve boşanma süreci hala detayları en merak edilen ilişkiler arasında yer alıyor. Şimdilerde de ismi başkalarıyla anılsa ve başka başka ilişkiler yaşasa da Murat Dalkılıç'ın adı hala en çok Merve Boluğur'la hatırlanıyor.