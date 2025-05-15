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Bakın Ne Yapmış: Sırrı Süreyya Önder'in Vefatıyla Sarsılan Sezen Aksu'nun Yaptığına İnanamayacaksınız!

Bakın Ne Yapmış: Sırrı Süreyya Önder'in Vefatıyla Sarsılan Sezen Aksu'nun Yaptığına İnanamayacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.05.2025 - 23:05

Geçtiğimiz saatlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında, gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından enteresan bir iddia ortaya atıldı. 

Üstündağ, Minik Serçe'miz Sezen Aksu'nun yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve radikal bir karar aldığını açıkladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan günü, akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan günü, akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

12 saat süren oldukça ağır bir ameliyat geçiren Sırrı Süreyya Önder'in aort damarının yırtıldığı tespit edilmiş, durumunun çok kritik olduğu duyurulmuştu. 

Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen Sırrı Süreyya Önder'i tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Mayıs'ta kaybettik.

Sevenlerini yasa boğan ölümü, birçok ünlü dostunu da derinden yaralamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından Sezen Aksu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz saatlerde, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından Sezen Aksu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sırrı Süreyya Önder'le çok yakın dost olduğu bilinen Sezen Aksu, Önder'in cenazesine sarı güller yollamıştı. 

Mehmet Üstündağ, Sezen Aksu'nun albümünün Haziran'ın ikinci haftasında çıkacağını duyurduktan sonra, kendisiyle ilgili çok özel bir haber öğrendiğini iddia etti. 

Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi. 

Kendi saçlarını örnek göstererek, 'Şu an benim saçlarım kadar saçı, kısacık' açıklamasında bulundu.

Buyurun, o anları beraber izleyelim.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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