"Şabaniye"ye Benzetilen ve Derecesi Sorgulanan Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'den "Gerçek Güzellik" Tarifi!
2024'te Miss Turkey güzeli seçilen, en son da Miss World'de ülkemizi temsil etmek üzere Hindistan'a giden İdil Bilgen, Qirim Media'ya verdiği röportajda gerçek güzelliğin tarifini verdi!
'Otantik' güzelliğe vurgu yapan İdil Bilgen, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
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Birçok adayın içinden, önce ilk 20'ye sonra da ilk 5'e kalan İdil Bilgen, geçtiğimiz sene Miss Turkey 2024'un birincisi seçildi!
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Sosyal medyadaki İdil Bilgen tartışması zaman içerisinde söndü. Yine de Bilgen'in attığı her adım olay oldu. Geçtiğimiz günlerde de Miss World'de ülkemizi temsil etmek üzere Hindistan'a gitti!
Birkaç saat önce İdil Bilgen'den "gerçek güzelliğin" tarifi geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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