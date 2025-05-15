"Şabaniye"ye Benzetilen ve Derecesi Sorgulanan Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'den "Gerçek Güzellik" Tarifi!

Hindistan'ın Telangana eyaletinde bu yıl 72.'si gerçekleşen yarışmada, dünyanın dört bir yanından gelen güzeller podyumda ülkelerine ve kültürlerine özgü kıyafetlerle yer aldı.

İdil Bilgen'in tercih ettiği kaftan ve ettiği dans da beklendiği üzere gündeme oturdu. Kimileri tarafından oldukça demode bulunan halleri, kimilerinin de göğsünü kabarttı.

En son da makyajsız halini paylaştığı pozuyla konuşmuştuk kendisini.