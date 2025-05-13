Şabaniye Benzetmesi Yapılmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Makyajsız Haliyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti!
2024 Miss Turkey güzeli İdil Bilgen, Hindistan’da düzenlenen 72. Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Telangana’da gerçekleştirilen bu prestijli etkinlikte sahneye taşıdığı Türk bayrağıyla dikkat çeken Bilgen, giydiği geleneksel kaftanla sosyal medyada gündem oldu. Beğenenler de vardı, alay edenler de… Yarışma boyunca adından sıkça söz ettiren İdil Bilgen, son olarak makyajsız paylaşımıyla yeniden magazin gündemine oturdu.
İşte detaylar…
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Miss Turkey World 2024 unvanını geçtiğimiz yıl kazanan ve tacını Nursena Say’dan devralan İdil Bilgen, o günden beri adeta gündemden düşmüyor.
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Ve şimdi gözler yeniden İdil Bilgen’in üzerinde.
Son olarak yaptığı paylaşımıyla gündeme oturdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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