Şabaniye Benzetmesi Yapılmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Makyajsız Haliyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti!

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmasıyla da dikkat çeken Bilgen’in birinciliği, sosyal medyada adeta ortalığı ikiye bölmüştü. Pek çok kişi güzellik kriterlerini sorgulamış, hatta acımasız yorumlar yaparak kendisine ‘Şabaniye’ lakabını bile yakıştırmıştı.

Tüm bu eleştirilere karşı Bilgen’in duruşu netti: “Yorumları hiç önemsemiyorum. Kadın ve çocuk cinayetlerinin konuşulması gereken bir ülkede, bu tarz yorumları insanların boşluğuna veriyorum.” diyerek kendisine yöneltilen ağır söylemlere göğüs germişti.