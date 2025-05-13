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Şabaniye Benzetmesi Yapılmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Makyajsız Haliyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti!

Şabaniye Benzetmesi Yapılmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Makyajsız Haliyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.05.2025 - 11:28

2024 Miss Turkey güzeli İdil Bilgen, Hindistan’da düzenlenen 72. Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Telangana’da gerçekleştirilen bu prestijli etkinlikte sahneye taşıdığı Türk bayrağıyla dikkat çeken Bilgen, giydiği geleneksel kaftanla sosyal medyada gündem oldu. Beğenenler de vardı, alay edenler de… Yarışma boyunca adından sıkça söz ettiren İdil Bilgen, son olarak makyajsız paylaşımıyla yeniden magazin gündemine oturdu. 

İşte detaylar…

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Miss Turkey World 2024 unvanını geçtiğimiz yıl kazanan ve tacını Nursena Say’dan devralan İdil Bilgen, o günden beri adeta gündemden düşmüyor.

Miss Turkey World 2024 unvanını geçtiğimiz yıl kazanan ve tacını Nursena Say’dan devralan İdil Bilgen, o günden beri adeta gündemden düşmüyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmasıyla da dikkat çeken Bilgen’in birinciliği, sosyal medyada adeta ortalığı ikiye bölmüştü. Pek çok kişi güzellik kriterlerini sorgulamış, hatta acımasız yorumlar yaparak kendisine ‘Şabaniye’ lakabını bile yakıştırmıştı.

Tüm bu eleştirilere karşı Bilgen’in duruşu netti: “Yorumları hiç önemsemiyorum. Kadın ve çocuk cinayetlerinin konuşulması gereken bir ülkede, bu tarz yorumları insanların boşluğuna veriyorum.” diyerek kendisine yöneltilen ağır söylemlere göğüs germişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ve şimdi gözler yeniden İdil Bilgen’in üzerinde.

Ve şimdi gözler yeniden İdil Bilgen’in üzerinde.

Çünkü Türkiye’yi temsil etmek üzere Hindistan’ın Telangana eyaletinde düzenlenen 72. Miss World yarışmasına katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen tescilli güzellerin yer aldığı bu etkinlikte Bilgen, Türk kültürünü temsil eden bir kaftanla podyuma çıktı.

Açılış seremonisinde taşıdığı Türk bayrağıyla duygulanan Bilgen, “Bu gece Türk bayrağını taşımak benim için çok özeldi. Bu anı kalbimde sonsuza dek saklayacağım!” diyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

Ancak güzelliği kadar kaftanı da sosyal medyayı ikiye böldü.

Kaçıranlar için buyrunuz o tepkiler:

Son olarak yaptığı paylaşımıyla gündeme oturdu.

Son olarak yaptığı paylaşımıyla gündeme oturdu.

Makyajsız halini paylaştığı fotoğrafta doğal cildi, göz altları ve sade görünümüyle dikkat çeken Bilgen’in bu hali kimileri tarafından “Cesur ve gerçekçi” bulunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları eleştirmekte gecikmedi. 

Bilgen paylaşımına 'Sabah makyaj yok cildime izin veriyorum. Nefes al ve sıfırla.' notunu düştü.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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