Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Sosyal Medyadan Gelen Eleştiriler Hakkında İlk Kez Konuştu!
Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Sosyal Medyadan Gelen Eleştiriler Hakkında İlk Kez Konuştu!
Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen İdil Bilgen, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti. Ünlü güzel, hakkındaki eleştiriler hakkında ilk kez açıklama yaptı!
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Bu sene İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuştu hatırlarsanız.
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Birçok güzel arasında yapılan yarışmadan birincilikle ayrılan ve tacını Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devralan Bilgen, sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. Hatta bir kesim ünlü güzelin birinciliğini çok eleştirdi.
Tabii eleştirilerin yanı sıra Bilgen'i övenler de oldu. Çağla Şıkel başta olmak üzere birçok isimden İdil Bilgen'e destek geldi. Yapılan eleştiriler ise kınandı.
İdil Bilgen ise sosyal medyadan aldığı eleştiriler hakkında ilk kez açıklama yaptı! Ünlü güzel aldığı eleştiriler hakkında "Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların 'boşluğuna' veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri insanlar bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" açıklamalarında bulundu.
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