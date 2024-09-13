Aura Kadın Serenay Sarıkaya'nın Kendine Yakıştırdığı Birbirinden İlgi Çekici Kombinlerini İnceliyoruz!
Aura Kadın Serenay Sarıkaya'nın Kendine Yakıştırdığı Birbirinden İlgi Çekici Kombinlerini İnceliyoruz!
Aura denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya, kombinleriyle sık sık gündemimize düşüyor biliyorsunuz ki. Başkası giyse çok eleştirilecek parçaları kendine yakıştırmayı başaran ünlü oyuncunun kombinlerini gelin birlikte inceleyim!
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Hem oyunculuğu hem güzelliği ile hepimizi her defasında mest etmeyi başaran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Farklı bir auraya sahip olmanın yanı sıra on parmağında on marifet olan Sarıkaya bazen özel hayatı bazen paylaşımları bazen güzel sesi bazen de kombinleri ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor biliyorsunuz ki.
Ünlü oyuncu son zamanlarda Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle gündeme gelse de biz bugün Sarıkaya'nın başkası giyse çok eleştirilecek ama kendisine yakıştırmayı başardığı kombinlerini konuşacağız.
Hazırsanız başlayalım! Sarıkaya'nın daha birkaç gün önce giydiği takımı mutlaka görmüşsünüzdür. Kendisi her ne kadar bu kombiniyle sevgilisi Mert Demir'e benzetilse de yine güzel görünmeyi başarıyor.
Peki ya ışıl ışıl, metrelerce öteden bile göz alan bu kombine ne demeli? İtiraf edin, bu kombini bir başkası giyse ayakkabıdan ışıltısına kadar her detayı çok eleştirilirdi.
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Ve günlerce sosyal medyada konuşulan bu kombin... Sizce de siyahlar içerisinde çok asil görünmüyor mu?
Sarıkaya'nın siyahlara büründüğü bir başka kombin daha. Özellikle saç bandı detayını kendine yakıştırmak büyük marifet istiyor!
Aurasından mıdır bilinmez ama Serenay Sarıkaya pembeler içerisinde de zarif ve şık görünüyor!
Bakışı, duruşu ve her detayıyla Serenay Sarıkaya kombiniyle bütünleşiyor.
Hatta ünlü oyuncu bir kesimin hiç beğenmediği kapri pantolonla bile güzel görünmeyi başarıyor!
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Ve son olarak gelelim bir başkasında görsek "Uzaya mı gidiyorsun?" diye soracağımız o kombine! Serenay Sarıkaya'da yine güzel durmamış mı? Sizin favoriniz hangi kombin? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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