Yanlış Operasyon Sonrası Yüzünde Deforme Oluşan Seda Sayan'ın Ablası Nursel Yıldız'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Yanlış Operasyon Sonrası Yüzünde Deforme Oluşan Seda Sayan'ın Ablası Nursel Yıldız'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Yıllar önce geçirdiği estetik operasyon sonucunda yüzünde deformeler oluşan Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız, geçtiğimiz aylarda yeniden tam yüz gerdirme ameliyatı olmuştu. Ünlü ismin son hali ortaya çıktı.
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Sabahların sultanı Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim geçirdiği estetik operasyonlar ve değişimi ile magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.
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Hatırlarsanız Nursel Yıldız'ın geçtiğimiz yıllarda geçirdiği bir estetik operasyon sonucunda yüzünde deformeler meydana gelmişti. Ne yapacağını bilemeyen Yıldız, kardeşi Seda Sayan'ın kapısını çalmıştı hatta!
Seda Sayan ise ablasına bir doktor önermiş ve Nursel Yıldız yeniden bıçak altına yatarak yüzünde oluşan deformelerden kurtulmak istemişti.
Yeniden tam yüz gerdirme ameliyatı olan Nursel Yıldız'ın bambaşka birine dönüştüğü son hali ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.
İşte Nursel Yıldız'ın son hali 👇🏻
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Ayyyy, kadının gözlerini ne hale getirmişleeer? Bu ne böyle ya? Estetiğiniz batsın???
kusura bakmayın hanımefendi ama sizi görünce hortlak görmüş gibi oldum