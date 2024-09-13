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Balayı Karesi Beklerken Ilıcalı Çifti Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın Düğününde Görüldü!

Balayı Karesi Beklerken Ilıcalı Çifti Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın Düğününde Görüldü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 17:45

Yılın en görkemli düğününü gerçekleştiren Acun ve Çağla Ilıcalı çiftinden herkes balayı karesi beklerken ünlü çift, nikahtan sonra ilk kez Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın düğününde görüntülendi.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı, yaklaşık 4 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırmış ve ünlü çift görkemli bir düğüne imza atmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı, yaklaşık 4 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırmış ve ünlü çift görkemli bir düğüne imza atmıştı.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ünlü çiftin düğününe ünlüler akın ederken organizasyondan Altunkaya'nın kıyafet seçimine kadar her detay gündem olmuştu.

Ünlü çiftin düğününe ünlüler akın ederken organizasyondan Altunkaya'nın kıyafet seçimine kadar her detay gündem olmuştu.

Düğünden sonra herhangi bir yerde görüntülenmeyen ünlü çiftten herkes balayı karesi beklerken Acun ve Çağla Ilıcalı çifti ilk kez Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın düğününde görüntülendi.

Düğünden sonra herhangi bir yerde görüntülenmeyen ünlü çiftten herkes balayı karesi beklerken Acun ve Çağla Ilıcalı çifti ilk kez Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın düğününde görüntülendi.

İşte Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çiftinin düğünden sonra ilk karesi 👇🏻

İşte Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çiftinin düğünden sonra ilk karesi 👇🏻

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