Balayı Karesi Beklerken Ilıcalı Çifti Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın Düğününde Görüldü!
Balayı Karesi Beklerken Ilıcalı Çifti Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın Düğününde Görüldü!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı, yaklaşık 4 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırmış ve ünlü çift görkemli bir düğüne imza atmıştı.
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Ünlü çiftin düğününe ünlüler akın ederken organizasyondan Altunkaya'nın kıyafet seçimine kadar her detay gündem olmuştu.
Düğünden sonra herhangi bir yerde görüntülenmeyen ünlü çiftten herkes balayı karesi beklerken Acun ve Çağla Ilıcalı çifti ilk kez Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın düğününde görüntülendi.
İşte Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çiftinin düğünden sonra ilk karesi 👇🏻
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