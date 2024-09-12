Cevizli Sucuk Yemenin Köylü Özelliği Olduğunu Söyleyen Duygu Özaslan'ın Son Paylaşımı Topa Tutuldu!
Cevizli Sucuk Yemenin Köylü Özelliği Olduğunu Söyleyen Duygu Özaslan'ın Son Paylaşımı Topa Tutuldu!
Duygu Özaslan, TikTok hesabından yaptığı 'En köylü özelliğiniz ne? Benim en sevdiğim snack cevizli sucuk' paylaşımı ile eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Yeni dönemin en popüler influencerlarından biri, Youtube'un ise en eski isimlerinden olan Duygu Özaslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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2 milyon takipçiye sahip olan ünlü influencer, bazen açıklamaları bazen Türkçe cümlelerin arasına sıkıştırdığı İngilizce kelimeler bazen de giyim tarzı ile sık sık gündem oluyor biliyorsunuz ki.
Duygu Özaslan'ı bugün gündemimize getiren konu ise TikTok hesabından yaptığı son paylaşım!
"En köylü özelliğiniz ne? Benim en sevdiğim snack cevizli sucuk" notunu düştüğü bir paylaşım yapan Duygu Özaslan, cevizli sucuk hayranlarını epey kızdırdı.
İşte Duygu Özaslan'ın paylaşımı 👇🏻
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Cevizli sucuk yemeyi köylülüğe indirgeyen Özaslan, eleştiri yağmuruna tutulmaktan da kaçamadı tabii. Gelin, TikTok kullanıcıları Özaslan'ın paylaşımına nen yorum yaptı birlikte bakalım!
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Senin de iki göbek öten köylüdür ne var köylü olmaktan bu kadar korkacak
Sen sunny side up ye onu bize gönder. En en sevdiğim lezzetlerden biri. 😋 Elazığlı dostlarım orcik gönderirdi, o neydi öyle yavv? 👋
Bu kadar çirkin gözüken bir şey, nasıl bu kadar lezzetli olur arkadaş anlamış değilim.