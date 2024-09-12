Minik Kızını Müjdat Gezen Dedesiyle Tanıştırmaya Götüren Gonca Vuslateri Asya'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Yaklaşık 5 ay önce minik kızı Asya'yı kucağına alarak annelik serüvenine başlayan Gonca Vuslateri, kızını Müjdat Gezen ile tanıştırmaya götürdü. Ünlü isim kızı Asya'nın yüzünü de ilk kez paylaştı.