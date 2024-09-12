Minik Kızını Müjdat Gezen Dedesiyle Tanıştırmaya Götüren Gonca Vuslateri Asya'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!
Minik Kızını Müjdat Gezen Dedesiyle Tanıştırmaya Götüren Gonca Vuslateri Asya'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!
Yaklaşık 5 ay önce minik kızı Asya'yı kucağına alarak annelik serüvenine başlayan Gonca Vuslateri, kızını Müjdat Gezen ile tanıştırmaya götürdü. Ünlü isim kızı Asya'nın yüzünü de ilk kez paylaştı.
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Bazen had bildirmeleri bazen sivri dili ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gonca Vuslateri'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Şimdilerde YouTube'daki "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programı ile öne çıkan ünlü oyuncu Vuslateri, geçtiğimiz yıl hamile olduğunu duyurmuş ve sevenlerini ufak çaplı bir şoka sokmuştu hatırlarsanız.
Hamilelik haberinden kısa bir süre sonra bebeğinin babası ile kaşla göz arasında evlenerek yine herkesi şaşırtmayı başarmıştı.
Vuslateri'nin meraklı bekleyişi geçtiğimiz aylarda sona ermiş ve Nisan ayında kızı Asya'yı kucağına alarak yepyeni bir serüvene başlamıştı. Ancak bir türlü Asya'nın yüzünü görememiştik.
Şimdiye kadar yalnızca saçlarını görebildiğimiz Vuslateri'nin biricik kızı Asya, geçtiğimiz saatlerde dedesi Müjdat Gezen ile tanışmaya gitti!
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Biz de bu sayede minik Asya'nın pofuduk yanaklarını ve yüzünü ilk kez görmüş olduk! İşte Vuslateri'nin son paylaşımı 👇🏻
Gelin, sosyal medya kullanıcıları minik Asya'nın ilk pozuna ne demiş birlikte bakalım!
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