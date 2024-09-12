Yusuf Yazıcı ile Sessiz Sedasız Evlenen Melisa Aslı Pamuk Son Paylaşımıyla Hamile Olduğunu Duyurdu!
Yusuf Yazıcı ile Sessiz Sedasız Evlenen Melisa Aslı Pamuk Son Paylaşımıyla Hamile Olduğunu Duyurdu!
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2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlayan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, birlikte yaptıkları sosyal medya paylaşımı ile ilişkilerini resmileştirmişlerdi hatırlarsanız.
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Birlikte verdikleri her pozda aşkları yüzlerinden okunan ünlü çift, kısa süre içerisinde de evlilik hazırlıklarına başlamıştı hatta! Daha sonra ikilinin sessiz sedasız evlendiğini duymuş, Mayıs ayında yaptıkları düğünlerini de çok konuşmuştuk!
Yusuf Yazıcı'nın memleketi olan Trabzon'a aile ziyaretinde bulunan Melisa Aslı Pamuk, köy pozlarıyla da gönülleri fethetmişti hatırlarsanız. Hatta bir kesim bu pozlardan sonra ünlü ismin hamile olduğunu ve Trabzon'a da bebek haberini vermek için gittiğini iddia etmişti.
Ve iddialar doğru çıktı! Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hem hamileliğini duyurdu hem de karnının belli olduğu ilk pozunu verdi!
Ünlü ismin "Ateşli anne uyarısı!" notunu düştüğü paylaşımı sevenleri tarafından hem beğeni hem yorum yağmuruna tutuldu!
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