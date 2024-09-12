Adını Yaşatacak: Gülben Ergen, Narin Güran Adına Anaokulu Açmak İçin Ankara'ya Görüşmeye Gittiğini Açıkladı!
Adını Yaşatacak: Gülben Ergen, Narin Güran Adına Anaokulu Açmak İçin Ankara'ya Görüşmeye Gittiğini Açıkladı!
Narin Güran kaybının ilk günden beri takipçisi olan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepkisini her zaman gösteren Gülben Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Diyarbakır'da Narin adına bir anaokulu açmak için Ankara'ya görüşmeye gittiğini açıkladı.
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Biliyorsunuz ki Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran tam 18 gün boyunca aranmış ancak ne yazık ki küçük Narin'in kaybolmasının ardından 19. günde cansız bedenine ulaşılmıştı.
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Narin Güran'ın kaybolduğu ilk günden itibaren birçok ünlü isim sosyal medyadan tepki gösterirken yaşananları ilk günden itibaren takip ederek her gün tepkisini ortaya koyan isimlerden biri de şüphesiz ki Gülben Ergen olmuştu.
Her gün Narin Güran ile farklı bir paylaşım yaparak Narin'i unutturmayacağını açıklayan Ergen, geçtiğimiz saatlerde ise Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile birlikte Diyarbakır'da Narin'in adını yaşatmak için çalışmalara başladığını duyurdu.
Hatırlarsanız Ergen, geçtiğimiz günlerde Narin Anaokulu inşaatına başlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yaptığını açıklamıştı.
Bugüne kadar ülkenin farklı bölgelerinde 53 anaokulu açan ünlü şarkıcı bu kez de Diyarbakır’da Narin’in adını yaşatmak üzere anaokulu açmak için Ankara'ya gittiğini duyurdu!
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İşte Gülben Ergen Müzik hesabının açıklaması 👇🏻
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