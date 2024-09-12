Adını Yaşatacak: Gülben Ergen, Narin Güran Adına Anaokulu Açmak İçin Ankara'ya Görüşmeye Gittiğini Açıkladı!

Narin Güran kaybının ilk günden beri takipçisi olan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepkisini her zaman gösteren Gülben Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Diyarbakır'da Narin adına bir anaokulu açmak için Ankara'ya görüşmeye gittiğini açıkladı.