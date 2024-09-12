Daha Önce Başka Bir Güzele Söylediği Sözlerle Gündeme Gelen Ahmet Çakar'dan Miss Turkey 2024 Açıklaması!
Daha Önce Başka Bir Güzele Söylediği Sözlerle Gündeme Gelen Ahmet Çakar'dan Miss Turkey 2024 Açıklaması!
Miss Turkey 2024 birincisi seçilen İdil Bilgen için söyledikleriyle gündeme gelen Ahmet Çakar, açıklamalarının bu yıla ait olmadığını belirtti. Özrü kabahatinden büyük olan Çakar'ın açıklamaları yine çok eleştirildi.
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Bu sene İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda gerçekleşen Miss Turkey yarışması dün sona erdi ve 2024 yılının en güzel ismi seçildi!
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Birçok güzel arasında yapılan yarışmada Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. Tacını Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devralan Bilgen, sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu tabii.
Bilgen'in birinciliğinin ardından Ahmet Çakar'ın "Kızımıza çirkin demiyorum. Sevimli, tatlı, iyi huylu olabilir ama en güzel olarak Türkiye'yi temsil etmesi. Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be." açıklamaları gündem oldu, hatta çok eleştirildi.
Çakar'ın "Ben temsil etsem daha iyi be." sözlerinin Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen'e olduğu düşünülürken aslında 6 yıl önce seçilen bir başka Türkiye güzeline söylendiği ortaya çıktı.
Gelin o açıklamalara birlikte bakalım 👇🏻
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Geçtiğimiz saatlerde Ahmet Çakar'dan konuya dair bir açıklama geldi. Çakar, sözlerinin 2024 güzeline değil bir başka Türkiye güzeline olduğunu doğruladı.
Elbette Çakar, videodaki sözlerinin 6 yıl önce bir başka Türkiye güzeline ait olduğunu söyleyerek kendisini temize çıkarmış olmuyor. Çünkü hiç kimsenin hiçbir kadın için bu tarz bir açıklamada bulunmaması gerekirdi değil mi?
Gelin, Çakar'ın özrünün resmen kabahatinden büyük olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları konuyu nasıl ele almış birlikte bakalım.
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