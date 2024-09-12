Gülben Ergen, Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edilen Narin Güran'ın Annesine Lanet Yağdırdı!
Gülben Ergen, Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edilen Narin Güran'ın Annesine Lanet Yağdırdı!
Geçtiğimiz saatlerde Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 kişinin 12 saat süren savcılık sorgusu tamamlandı ve Narin Güran'ın annesi de dahil olmak üzere 9 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gülben Ergen ise sosyal medya hesabından küçük Narin'in annesine lanet yağdırdı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde geçtiğimiz saatlerde yeni bir gelişme yaşandı.
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Gözaltında bulunan 22 kişinin savcılık sorgusu tamamlanırken Narin Güran'ın annesinin de dahil olduğu 9 kişi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Narin Güran'ın babası ise sorgu sonrasında serbest bırakıldı.
Narin'in kaybının ilk gününden beri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepkisini ortaya koyan ve geçtiğimiz saatlerde de Diyarbakır'da Narin'in adını yaşatmak için bir anaokulu açacağını duyuran Gülben Ergen ise yaptığı paylaşımla lanet yağdırdı.
Önce Narin Güran'ın annesi için "Hayatta her şeye olan güvenimizi yerle bir ettin sen" açıklamalarında bulunan Gülben Ergen 👇🏻
Daha sonra Sıla bebeği de hatırlatarak iki küçük kız çocuğunun annesinin odak noktası olmasına lanet yağdırdı.
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"Nasıl kıydınız bu günahsız kötülük bilmeyen kıza neden neden nasıl nasıl!!!!!" isyanıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı👇🏻
"Bi tane soyadı aynı olup üzülen içi gerçekten yanan var mı?" diyerek takipçilerini cevapsız sorular ile baş başa bıraktı.
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