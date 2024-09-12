Gülben Ergen, Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edilen Narin Güran'ın Annesine Lanet Yağdırdı!

Geçtiğimiz saatlerde Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 kişinin 12 saat süren savcılık sorgusu tamamlandı ve Narin Güran'ın annesi de dahil olmak üzere 9 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gülben Ergen ise sosyal medya hesabından küçük Narin'in annesine lanet yağdırdı.