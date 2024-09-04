Yine Farkını Ortaya Koydu: Düğün Mekanına Sürat Teknesiyle Gelen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya "Evet" Dedi!
Yine Farkını Ortaya Koydu: Düğün Mekanına Sürat Teknesiyle Gelen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya "Evet" Dedi!
Merakla beklenen düğünden ilk kare sosyal medyaya düştü bile! Yine farkını ortaya koyan Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya'yla düğün mekanına sürat teknesiyle geldi!
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Son ilişkisinden sonra aşkı Çağla Altunkaya'da bulan ve dört buçuk yılı aşkın süredir birlikte olan Acun Ilıcalı bugün yılın düğününe imza atacak.
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İlk günden beri aşklarını kameralardan ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftimiz ara sıra birlikte yaptıkları paylaşımlar ile çok konuşulurken geçtiğimiz hafta verdikleri evlilik haberi ile herkesi şaşırtmıştı hatırlarsanız!
Önceleri çiftin 5 Eylül'de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da evleneceği iddia edilse de daha sonra 4 Eylül'e çekilen düğünün Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşeceğini öğrenmiştik.
Ve beklenen gün geldi, düğüne saatler kala tüm gözler sosyal medyaya çevrildi biliyorsunuz ki. Yılın düğününü herkes merakla beklerken Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin ilk fotoğrafı da sosyal medyaya düştü!
Attığı her adımda farkını ortaya koyan Ilıcalı, yine geleneği bozmadı ve sevgilisi Altunkaya ile düğün mekanına sürat teknesiyle geldi!
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Mekana sürat teknesiyle giren ünlü çiftimiz dört buçuk yılı aşkın birlikteliklerini nikahla taçlandırarak "Evet!" dedi!
İşte o anlar 👇🏻
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