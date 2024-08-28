Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aman Farah Zeynep Duymasın! Zerrin Özer, Hayatı Film Olduğunda Oynamasını İstediği Kişiyi Açıkladı!

Aman Farah Zeynep Duymasın! Zerrin Özer, Hayatı Film Olduğunda Oynamasını İstediği Kişiyi Açıkladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 14:01

Hayatının film olmasını istediğini açıklayan Zerrin Özer, kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu da Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı!

Kaynak: SABAH

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemde özellikle sağlık problemleri ile gündeme gelen Zerrin Özer, kendine has tarzı ve şarkıları ile yıllardır en sevilen sanatçılardan biri.

Son dönemde özellikle sağlık problemleri ile gündeme gelen Zerrin Özer, kendine has tarzı ve şarkıları ile yıllardır en sevilen sanatçılardan biri.

Birkaç ay önce anksiyetesinin arttığını söyleyerek tedavi görmek üzere Darülaceze'ye yatan Özer, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a sağlık durumu hakkında açıklamalarda da bulunmuştu hatırlarsanız.

Birkaç ay önce anksiyetesinin arttığını söyleyerek tedavi görmek üzere Darülaceze'ye yatan Özer, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a sağlık durumu hakkında açıklamalarda da bulunmuştu hatırlarsanız.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Ünlü sanatçı bu kez de yine Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajdan bir kesit ile gündeme geldi. Hayatının film olmasını istediğini açıklayan Özer, "Çok iyi bir editörün elinden senaryonun çıkmasını istiyorum." açıklamalarında bulundu.

Ünlü sanatçı bu kez de yine Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajdan bir kesit ile gündeme geldi. Hayatının film olmasını istediğini açıklayan Özer, "Çok iyi bir editörün elinden senaryonun çıkmasını istiyorum." açıklamalarında bulundu.

Ünlü sanatçı kendi hayatı film olduğu zaman kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu da açıkladı! Zerrin Özer, "Beni de Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isterim. Serenay'ı çok seviyorum." ifadeleriyle kendisini Sarıkaya'nın oynamasını istediğini belirtti.

Ünlü sanatçı kendi hayatı film olduğu zaman kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu da açıkladı! Zerrin Özer, "Beni de Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isterim. Serenay'ı çok seviyorum." ifadeleriyle kendisini Sarıkaya'nın oynamasını istediğini belirtti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın