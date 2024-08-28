Aman Farah Zeynep Duymasın! Zerrin Özer, Hayatı Film Olduğunda Oynamasını İstediği Kişiyi Açıkladı!
Aman Farah Zeynep Duymasın! Zerrin Özer, Hayatı Film Olduğunda Oynamasını İstediği Kişiyi Açıkladı!
Hayatının film olmasını istediğini açıklayan Zerrin Özer, kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu da Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı!
Kaynak: SABAH
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Son dönemde özellikle sağlık problemleri ile gündeme gelen Zerrin Özer, kendine has tarzı ve şarkıları ile yıllardır en sevilen sanatçılardan biri.
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Birkaç ay önce anksiyetesinin arttığını söyleyerek tedavi görmek üzere Darülaceze'ye yatan Özer, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a sağlık durumu hakkında açıklamalarda da bulunmuştu hatırlarsanız.
Ünlü sanatçı bu kez de yine Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajdan bir kesit ile gündeme geldi. Hayatının film olmasını istediğini açıklayan Özer, "Çok iyi bir editörün elinden senaryonun çıkmasını istiyorum." açıklamalarında bulundu.
Ünlü sanatçı kendi hayatı film olduğu zaman kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu da açıkladı! Zerrin Özer, "Beni de Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isterim. Serenay'ı çok seviyorum." ifadeleriyle kendisini Sarıkaya'nın oynamasını istediğini belirtti.
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