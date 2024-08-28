Duyduk Duymadık Demeyin: 3 Aylık Hamile Olan Neslihan Atagül'ün Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu!
Duyduk Duymadık Demeyin: 3 Aylık Hamile Olan Neslihan Atagül'ün Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu!
Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in haberine göre Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
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Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de haklarında çıkan tüm iddialara rağmen aşklarını tam gaz ilerleten Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Magazin dünyasının en merak edilen çiftlerinden biri olan, tavırları ve açıklamalarıyla bazen dillere düşüp bazen de aşk komasına sokan ünlü çiftimizden geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti hatırlarsanız.
Doğulular geçtiğimiz haftalarda biraz sitemli biraz da kırgın bir açıklama ile de bebek beklediklerini duyurmuşlardı!
3 aylık hamile olan Neslihan Atagül, geçtiğimiz saatlerde Kuşadası'nda bir plajda görüntülendi. Göbeği hafiften belli olan ünlü oyuncunun sahil pozlarına beğeni yağarken çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu!
Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in haberine göre Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin bir kızı olacak! 🧿
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neslihan Atagül kim,bebeğinden bize ne?