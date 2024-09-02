Siyahların Adamından "Siyah" Talimatı: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Düğün Davetiyesi İfşa Oldu!
Siyahların Adamından "Siyah" Talimatı: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Düğün Davetiyesi İfşa Oldu!
@blogyagmuru ismiyle tanıdığımız Yağmur Çevik, merakla beklenen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününün davetiyesini paylaştı!
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Şeyma Subaşı ile 9 yıllık gelgitli ilişkisini sonlandırdıktan sonra gönül kapılarını bir süreliğine kapatan Acun Ilıcalı, aşkı Çağla Altunkaya'da bulmuştu hatırlarsanız.
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Dört buçuk yılı aşkın süredir tam gaz devam eden ilişki, tam gaz devam etti! Üstelik bu sefer o kadar medyatik olmasına da izin vermediler, Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'yı sık sık beraber gördük ama kendileri istedikleri sürece! Aşk bu kadar uzun sürünce "evlilik ne zaman?" yorumları yağmaya başlamıştı ki...
Geçtiğimiz haftalarda çiftin nihayet evlenmeye karar verdiği haberi geldi! İlk önce düğünün 5 Eylül'de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapılacağı iddia edilmişti.
Yılın düğününe çok ama çok az kaldı! Herkesin ümidi de düğün gününde bu görkemli ve ünlülerin akın edeceği geceye şahitlik etmekti! Gelin görün ki bunun da mümkün olmayacağını az önce öğrendik.
@blogyagmuru adıyla tanıdığımız Yağmur Çevik, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın davetiyesini paylaştı!
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Dresscode'u siyah giyinmek olan düğünde bir de sosyal medya yasağı olduğunu görmüş olduk! Geçmişler olsun diyelim, düğünden fotoğrafı videoyu şimdiden unutalım en iyisi!
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