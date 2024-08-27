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Yılın Düğününde Son Dakika Karar Değişikliği: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya Tarih ve Mekanı mı Değiştirdi?

Yılın Düğününde Son Dakika Karar Değişikliği: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya Tarih ve Mekanı mı Değiştirdi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 22:43

Muhabir Onilne'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre 5 Eylül'de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da evlenmesi beklenen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya hem mekandan hem de tarihten vazgeçti!

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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile 9 yıllık serüvenini sonlandırdıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı biliyorsunuz.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile 9 yıllık serüvenini sonlandırdıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı biliyorsunuz.

Ve bu aşk dört buçuk yıldır dertsiz tasasız devam ediyor! Her ne kadar ikili, aşkı gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman beraber fotoğraflarına ve yüzlerinde açan güllere tanıklık ediyoruz.

Ve bu aşk dört buçuk yıldır dertsiz tasasız devam ediyor! Her ne kadar ikili, aşkı gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman beraber fotoğraflarına ve yüzlerinde açan güllere tanıklık ediyoruz.

Uzun bir süredir de evlilik dedikoduları dolanıyor fakat devamı gelmiyor. Daha doğrusu gelmiyor-du. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın nihayet dünyaevine girmeye karar verdiğini öğrenmiştik.

Uzun bir süredir de evlilik dedikoduları dolanıyor fakat devamı gelmiyor. Daha doğrusu gelmiyor-du. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın nihayet dünyaevine girmeye karar verdiğini öğrenmiştik.

9 gün sonra yani 5 Eylül'de evlenecekleri söylenen çiftin, düğünü de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapacağı iddia edilmişti. Kaçıranlar için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat sanıyoruz ki bir son dakika değişikliği yaşandı! Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre Acun ve Çağla hem mekanı hem de tarihi değiştirdi.

Fakat sanıyoruz ki bir son dakika değişikliği yaşandı! Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre Acun ve Çağla hem mekanı hem de tarihi değiştirdi.

Vedat Milor’ün "fransız öpücüğü gibi" diyerek betimlediği restoranda olması beklenen düğünün Esma Sultan Yalısı'na taşındığı ve tarihin de bir gün önceye alınarak 4 Eylül olarak güncellendiği iddia edildi.

Vedat Milor’ün "fransız öpücüğü gibi" diyerek betimlediği restoranda olması beklenen düğünün Esma Sultan Yalısı'na taşındığı ve tarihin de bir gün önceye alınarak 4 Eylül olarak güncellendiği iddia edildi.

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