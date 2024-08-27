Yılın Düğününde Son Dakika Karar Değişikliği: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya Tarih ve Mekanı mı Değiştirdi?
Yılın Düğününde Son Dakika Karar Değişikliği: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya Tarih ve Mekanı mı Değiştirdi?
Muhabir Onilne'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre 5 Eylül'de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da evlenmesi beklenen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya hem mekandan hem de tarihten vazgeçti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile 9 yıllık serüvenini sonlandırdıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve bu aşk dört buçuk yıldır dertsiz tasasız devam ediyor! Her ne kadar ikili, aşkı gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman beraber fotoğraflarına ve yüzlerinde açan güllere tanıklık ediyoruz.
Uzun bir süredir de evlilik dedikoduları dolanıyor fakat devamı gelmiyor. Daha doğrusu gelmiyor-du. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın nihayet dünyaevine girmeye karar verdiğini öğrenmiştik.
Fakat sanıyoruz ki bir son dakika değişikliği yaşandı! Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre Acun ve Çağla hem mekanı hem de tarihi değiştirdi.
Vedat Milor’ün "fransız öpücüğü gibi" diyerek betimlediği restoranda olması beklenen düğünün Esma Sultan Yalısı'na taşındığı ve tarihin de bir gün önceye alınarak 4 Eylül olarak güncellendiği iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın