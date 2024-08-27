Cihat Tamer Oğlunun Cenazesinde Acı İçindeyken Tek Derdi Ünlülerle Selfie Çekmek Olan Turhan Öge Tepki Çekti!

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer, ne yazık ki dün akşam saatlerinde kanser hastalığıyla savaşını kaybetti. Bugün, oğlunu son yolcuğuluğuna uğurlayan Cihat Tamer'in cenazesine tüm ünlü dostları akın etti. Müzisyen Turhan Öge'nin herkes Cihat'la acısını paylaşırken selfie çekme peşinde olması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.