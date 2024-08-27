Cihat Tamer Oğlunun Cenazesinde Acı İçindeyken Tek Derdi Ünlülerle Selfie Çekmek Olan Turhan Öge Tepki Çekti!
Cihat Tamer Oğlunun Cenazesinde Acı İçindeyken Tek Derdi Ünlülerle Selfie Çekmek Olan Turhan Öge Tepki Çekti!
Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer, ne yazık ki dün akşam saatlerinde kanser hastalığıyla savaşını kaybetti. Bugün, oğlunu son yolcuğuluğuna uğurlayan Cihat Tamer'in cenazesine tüm ünlü dostları akın etti. Müzisyen Turhan Öge'nin herkes Cihat'la acısını paylaşırken selfie çekme peşinde olması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.
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Birçok kült projede yer almış 81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer, ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer'i kaybetti.
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Uzun bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla, durumu ağırlaştıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cihat Tamer, geçtiğimiz dakikalarda oğlunu son yolculuğuna uğradı. Cenazeye birçok ünlü dostu akın etti. Fakat dikkat çeken ve sinirleri hoplatan bir detay da yaşandı...
Cenazeye katılan müzisyen Turhan Öge, Cihat Tamer oğlunun acısını yaşarken ünlü isimlerle selfie çektirme peşine düştü.
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