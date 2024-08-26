Adamın Köpeği Bile Yakışıklı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Dört Patili Çocuğu Mars'ın Pozu Yine Gönlümüzü Şenlendirdi!
Adamın Köpeği Bile Yakışıklı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Dört Patili Çocuğu Mars'ın Pozu Yine Gönlümüzü Şenlendirdi!
Bütün yaz sesi soluğu çıkmayan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla her zamanki gibi ortalığı ayağa kaldırmayı başardı! Pek düşkün olduğu dört patili çocuğu Mars'la poz veren Tatlıtuğ yine ve yeniden hayran bıraktı!
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Büyük bir çoğunluğa göre ülkenin en yakışıklıları listesinde bir numara olan Kıvanç Tatlıtuğ, ne zaman bir paylaşım yapsa veya görüntülense hiç sekmiyor, öylece kalıyoruz biliyorsunuz!
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Üstelik sadece yakışıklılığı sebebiyle de düşmüyoruz kendisine! 2016'da Başak Dizer'le evlenen Tatlıtuğ, hem eşine olan büyük aşkı ve jestleriyle...
Hem de aynı kendisi gibi sapsarı olan oğlu Kurt Efe'ye düşkünlüğüyle kendine hayran bırakıyor.
En son Aile'deki muazzam performansıyla yıldızını parlatan ünlü oyuncu, sezonun kapanmasıyla beraber soluğu ailesiyle yazın tadını çıkarmakta almıştı hatırlarsanız.
Uzunca bir süredir sesi soluğu çıkmayan Tatlıtuğ, bu sefer birileri tarafından görüntülenmedi, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Hem de pek düşkün olduğunu bildiğimiz dört patili çocuğu Mars'la!
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Hem Mars'ın hem de Kıvanç Tatlıtuğ'un karizmasını görenler yerinde duramadı tabii!
Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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