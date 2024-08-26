Adamın Köpeği Bile Yakışıklı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Dört Patili Çocuğu Mars'ın Pozu Yine Gönlümüzü Şenlendirdi!

Bütün yaz sesi soluğu çıkmayan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla her zamanki gibi ortalığı ayağa kaldırmayı başardı! Pek düşkün olduğu dört patili çocuğu Mars'la poz veren Tatlıtuğ yine ve yeniden hayran bıraktı!