Hala İlk Günkü Gibi: Özge Özpirinçci'nin Kocası Burak Yamantürk'le Aşık Aşık Bakıştığı Poz "Nasip Et" Dedirtti
Hala İlk Günkü Gibi: Özge Özpirinçci'nin Kocası Burak Yamantürk'le Aşık Aşık Bakıştığı Poz "Nasip Et" Dedirtti
Özge Özpirinçci biricik aşkı Burak Yamantürk ve güzel kızı Mercan'la yazdan kalma pozlarını paylaştı. Bir de romantikti ki... 'Allah herkese böylesini nasip etsin' dedirtmeyi yine başardı!
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Aşk Yeniden, Kadın, İlk ve Son gibi efsane dizilerde rol alan ve her seferinde de yıldızını daha çok parlatan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, en son Sandık Kokusu'ndaki Karsu rolüyle kalbimizi fethetti biliyorsunuz.
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Üstelik Özpirinçci sadece oyunculuğu ve doğallığıyla değil, 2014'ten beri aşk yaşadığı kıymetlisi Burak Yamantürk'le ve beraber kurdukları dünya tatlısı aileyle de dikkat çekiyor. Hatta örnek oluyor!
Birbirlerine yaptıkları jestlere, aşık aşık hallerine alışık olduğumuz her defasında da hayranlıkla baktığımız çift, geçtiğimiz saatlerde yazdan kalma pozlarını paylaştı!
Birbirlerine bakışları da gülüşleri de ta derinden kopup gelen aşıkların tutkusu kalp eritti. Özpirinçci, fotoğrafları "Bu yaz da görünce büyülendiğim bir manzara! Arkamızda da kayalıklar işte… 😏" notuyla paylaştı.
Aşklarının meyvesi dünya güzeli Mercan'ı da unutmadılar!
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Annesi ve babasına aşık Mercan'ın halleri de Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün yıllara meydan okuyan masalı da "Allahım nasip et" dedirtti!
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