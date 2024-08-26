Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duyduğu Sevgiyi Dile Getirdiği İçin Lince Uğradığını Açıkladı

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre; Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini dile getirdiği için lince uğradığını açıkladı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen sanatçı, konserlerinin de bu sebeple iptal edildiğini öne sürdü.

KAYNAK: Sabah