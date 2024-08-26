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Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duyduğu Sevgiyi Dile Getirdiği İçin Lince Uğradığını Açıkladı

Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duyduğu Sevgiyi Dile Getirdiği İçin Lince Uğradığını Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 18:12

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre; Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini dile getirdiği için lince uğradığını açıkladı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen sanatçı, konserlerinin de bu sebeple iptal edildiğini öne sürdü. 

KAYNAK: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Kendine has eşsiz sesi ve şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş kıymetli sanatçı Zerrin Özer, son dönemlerde sağlık problemleriyle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Kendine has eşsiz sesi ve şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş kıymetli sanatçı Zerrin Özer, son dönemlerde sağlık problemleriyle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Geçtiğimiz aylarda psikolojik olarak rahatsızlandığı ve anksiyetesinin arttığı belirtilen Zerrin Özer, tedavi görmek üzere Darülaceze'ye yatmıştı.

Geçtiğimiz aylarda psikolojik olarak rahatsızlandığı ve anksiyetesinin arttığı belirtilen Zerrin Özer, tedavi görmek üzere Darülaceze'ye yatmıştı.

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre; Günaydın'a özel yeni açıklamalarda bulunan Özer, sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu. Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde yine aynı röportajdan bir kesitle gündeme oturdu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde yine aynı röportajdan bir kesitle gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini dile getirdiği için aylarca lince uğradığını açıklayan Özer, "Psikolojim bozuldu. Konserlerim iptal edildi. Bana yapılan bu linci anlamak mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini dile getirdiği için aylarca lince uğradığını açıklayan Özer, "Psikolojim bozuldu. Konserlerim iptal edildi. Bana yapılan bu linci anlamak mümkün değil" dedi.

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