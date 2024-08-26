Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duyduğu Sevgiyi Dile Getirdiği İçin Lince Uğradığını Açıkladı
Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duyduğu Sevgiyi Dile Getirdiği İçin Lince Uğradığını Açıkladı
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre; Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini dile getirdiği için lince uğradığını açıkladı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen sanatçı, konserlerinin de bu sebeple iptal edildiğini öne sürdü.
KAYNAK: Sabah
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Kendine has eşsiz sesi ve şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş kıymetli sanatçı Zerrin Özer, son dönemlerde sağlık problemleriyle gündeme geliyor biliyorsunuz.
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Geçtiğimiz aylarda psikolojik olarak rahatsızlandığı ve anksiyetesinin arttığı belirtilen Zerrin Özer, tedavi görmek üzere Darülaceze'ye yatmıştı.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde yine aynı röportajdan bir kesitle gündeme oturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini dile getirdiği için aylarca lince uğradığını açıklayan Özer, "Psikolojim bozuldu. Konserlerim iptal edildi. Bana yapılan bu linci anlamak mümkün değil" dedi.
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