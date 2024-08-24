Ekranları Bıraktı Ama Komediyi Asla: Ezgi Mola'nın Vitrinde Parlayan Tatlılarla İmtihanı Milyonların Sesi Oldu

Anne olduğundan beri minik oğlu Can'a düşkünlüğüyle gündemden düşmeyen Ezgi Mola, kilo vermeyi kafaya koydu! Mola'nın bugün bir ton efor sarf ettikten sonra tatlılarla karşı karşıya kalınca verdiği imtihan, tüm kilo vermek isteyenlerin resmen sesi oldu!