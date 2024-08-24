Ekranları Bıraktı Ama Komediyi Asla: Ezgi Mola'nın Vitrinde Parlayan Tatlılarla İmtihanı Milyonların Sesi Oldu
Ekranları Bıraktı Ama Komediyi Asla: Ezgi Mola'nın Vitrinde Parlayan Tatlılarla İmtihanı Milyonların Sesi Oldu
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Hepimizin kalbinde ayrı bir yere sahip olan, samimiyetine ve doğallığına hayran kaldığımız güzel oyuncu Ezgi Mola şimdilerde her şeyden çok minik oğlu Can'la ve Can'a olan düşkünlüğüyle gündemde biliyorsunuz.
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2019'dan beri aşk yaşayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, yaklaşık bir sene önce dünyaevine girmişti. Kısacık bir süre sonra da hamilelik haberi gelmişti!
Hamilelik sürecini, çektiği zorlukları ve yaşadığı komik anları takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına aldı.
Alış o alış, o zamandan beri hep Can'la gündeme geldi kendisi. Ayrıca oğlunu büyütmeye odaklanacağını ve uzunca bir süre ekranlara dönmeyi düşünmediğini de duyurdu!
Şimdilerin yazın keyfini oğlu ve eşiyle çıkaran güzel oyuncu, kilo vermeyi bu sefer kafasına net koydu! Her kadın her haliyle güzel o ayrı ama Ezgi Mola'nın "Tenis oynadın Ezgi'mmm spor yaptın kuzum, zıkkım Ezgi lütfen ya!" notuyla yaptığı paylaşımlar aynı dertten muzdarip olan herkesin sesi oldu! 😂
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