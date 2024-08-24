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Tek Kelime Etmeden Mmm'layarak Yemek Değerlendiren Afra Saraçoğlu Mimikleriyle Cringe Komasına Soktu!

Tek Kelime Etmeden Mmm'layarak Yemek Değerlendiren Afra Saraçoğlu Mimikleriyle Cringe Komasına Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 17:23

Mert Ramazan Demir'le ayrıldıktan sonra sosyal medyaya daha bir düşen Afra Saraçoğlu, bu sefer de Türk yemeklerini değerlendirip sıraladığı bir video paylaştı. Videoda hiç konuşmadan mmm'layarak tepki veren Saraçoğlu, mimikleriyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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Yalı Çapkını'nda fırtınalar estirip, bir de üstüne gerçek hayatta birbirlerine vurularak tarihin aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir uzun zamandır magazinin en popüler ve en merak edilen çifti biliyorsunuz.

Yalı Çapkını'nda fırtınalar estirip, bir de üstüne gerçek hayatta birbirlerine vurularak tarihin aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir uzun zamandır magazinin en popüler ve en merak edilen çifti biliyorsunuz.

Seveni kadar sevmeyeni de çok olan çift, yaza hızlı bir giriş yaparak İspanya tatiline çıkmış, sonra da ne olduysa yine ve yeniden ayrılmaya karar vermişti hatırlarsanız. O zamandan beri ikiliyi tek tek konuşur olduk....

Seveni kadar sevmeyeni de çok olan çift, yaza hızlı bir giriş yaparak İspanya tatiline çıkmış, sonra da ne olduysa yine ve yeniden ayrılmaya karar vermişti hatırlarsanız. O zamandan beri ikiliyi tek tek konuşur olduk....

Geçtiğimiz saatlerde, ayrılıktan bu yana birçok kez muhabirler tarafından görüntülenen Mert Ramazan Demir, İşte Benim Stilim yarışmacısıyla partilediği anlarla gündeme oturmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde, ayrılıktan bu yana birçok kez muhabirler tarafından görüntülenen Mert Ramazan Demir, İşte Benim Stilim yarışmacısıyla partilediği anlarla gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ayrılıktan sonra sosyal medyayı daha sık kullanmaya başlayan Afra Saraçoğlu ise birden çok fazla okazyonda dillere düşmesiyle dikkat çekmişti.

Ayrılıktan sonra sosyal medyayı daha sık kullanmaya başlayan Afra Saraçoğlu ise birden çok fazla okazyonda dillere düşmesiyle dikkat çekmişti.

1 aylık İngilizce kursundan aldığı sertifikayı havaya kaldırıp cübbe giydiğinde de...

1 aylık İngilizce kursundan aldığı sertifikayı havaya kaldırıp cübbe giydiğinde de...
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Kız arkadaşlarıyla çektiği videoda "öne geçme çabasıyla" da alay konusu olmuştu kendisi.

Kız arkadaşlarıyla çektiği videoda "öne geçme çabasıyla" da alay konusu olmuştu kendisi.

Kaçıranlar için İngilizce kursu pozuna gelen tepkilerden burada:

Kız arkadaşlarıyla paylaştığı viral olan videoya gelen yorumlardan da burada bahsetmiştik:

Afra Saraçoğlu, birkaç saat önce yine bir paylaşımıyla Twitter'ın gündemine oturdu. Türk yemeklerini değerlendirip sıralayan Afra'nın tek kelime etmeden mmm'layarak verdiği tepkiler ve mimikler fena göze battı!

Afra Saraçoğlu, birkaç saat önce yine bir paylaşımıyla Twitter'ın gündemine oturdu. Türk yemeklerini değerlendirip sıralayan Afra'nın tek kelime etmeden mmm'layarak verdiği tepkiler ve mimikler fena göze battı!

Önce o anları izleyelim👇

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım hadi! 👇

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım hadi! 👇
twitter.com

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