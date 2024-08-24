Tek Kelime Etmeden Mmm'layarak Yemek Değerlendiren Afra Saraçoğlu Mimikleriyle Cringe Komasına Soktu!

Mert Ramazan Demir'le ayrıldıktan sonra sosyal medyaya daha bir düşen Afra Saraçoğlu, bu sefer de Türk yemeklerini değerlendirip sıraladığı bir video paylaştı. Videoda hiç konuşmadan mmm'layarak tepki veren Saraçoğlu, mimikleriyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!