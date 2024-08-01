Bir Aylık İngilizce Kursundan Sertifika Alıp Cübbeyle Caka Satan Poz Veren Afra Saraçoğlu Dillere Fena Düştü!
Bir Aylık İngilizce Kursundan Sertifika Alıp Cübbeyle Caka Satan Poz Veren Afra Saraçoğlu Dillere Fena Düştü!
Mert Ramazan Demir'le ayrıldıktan sonra Amerika tatiline çıkan Afra Saraçoğlu, 1 aylık İngilizce kursundan mezun oldu! Sertifikasını kaldırıp cübbesiyle poz veren güzel oyuncu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü...
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Yalı Çapkını'nda fırtınalar estirip, bir de üstüne gerçek hayatta birbirlerine vurularak tarihin aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadıklarını kabul etmeleri epey uzun zaman almıştı hatırlarsanız.
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Dizi sezon finali yapar yapmaz rotayı beraberce İspanya'ya çeviren çift, ülkeye döndükten kısa bir süre sonra ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. Sürekli gelgit yaşadıklarından bu seferkinin de gerçel olup olmadığını çözemedik ama o gün bugündür ikili birbirinden çok alakasız takılmaya başladı.
Ayrılık haberlerinden sonra kaşla göz arasında Amerika'ya giden Afra Saraçoğlu New York pozlarını paylaşırken, Mert Ramazan Demir de Çeşme'de kulüp çıkışlarında yapayalnız görüntülendi. Afra'yı soran muhabirlere de asla cevap vermedi.
Bir aydan uzun süredir Amerika'da olan Afra Saraçoğlu'ndan geçtiğimiz saatlerde sosyal medyanın gündemine oturan bir fotoğraf geldi...
Bir aylık İngilizce kursuna katılan Afra'nın sertifikasını alıp mezun olur olmaz cübbe giyip poz vermesi X ahalisinin diline fena düştü 🙈
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Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
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