Ezgi Mola'nın Gupse Özay'a Doğum Gününde Aldığı Hediye "Allah Arkadaşın da Böylesini Nasip Etsin" Dedirtti!
Ezgi Mola'nın Gupse Özay'a Doğum Gününde Aldığı Hediye "Allah Arkadaşın da Böylesini Nasip Etsin" Dedirtti!
Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı'nın biricik dostları Ezgi Mola'ya doğum günü şerefine aldığı hediye 'Allah arkadaşın da böylesini nasipp etti' dedirtti!
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Her filmi ve karakteriyle ayrı güldüren, doğallığı, nahifliği ve cana yakınlığıyla gönüllerde taht kurmuş Gupse Özay, geçtiğimiz gün 40 yaşına bastı!
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Gözlerimiz 2020 yılında sadecik bir nikahla dünyaevine girdiği Barış Arduç'tan bir gönderi, hikaye bekledi ama gelmedi.
Onun yerine içlerinde Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak ve Ezgi Mola'nın da olduğu bir ekipten şaşalı bir doğum günü kutlaması geldi Gupse Özay'a!
Üstelik tek olay arkadaşlarının şerefine yaptırdıkları çelenk değildi...
Ezgi Mola'nın hiç yalnız bırakmadığı, biricik dostuna aldığı hediye şovun ta kendisi oldu!
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Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı'nın Gupse Özay'a doğum günü şerefine bir tam altın taktığı ortaya çıktı!🙈
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