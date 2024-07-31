Kaderin Cilvesi: Dilan Çiçek Deniz ve Sibil Çetinkaya'nın İtalya'da Kimle Karşılaştığına İnanamayacaksınız!
Kaderin Cilvesi: Dilan Çiçek Deniz ve Sibil Çetinkaya'nın İtalya'da Kimle Karşılaştığına İnanamayacaksınız!
İş birliği için verdiği İtalya, Capri davetinde koca bir ekibi bir araya getiren Sibil Çetinkaya'nın Dilan Çiçek Deniz'le beraber kiminle karşılaştığına inanamayacaksınız! 🔥
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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve yakışıklılığıyla nam salmış oyuncu Şükrü Özyıldız'ın aşkı 2023'ün en büyük bombasıydı hatırlarsanız.
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Birbirinden bir an olsun ayrılamaz hale gelen ikilinin beraber çıktıkları tatilleri, davetlerdeki uyumlarını ve aşk dolu jestlerini gördükçe orta yerimizden çatladık, "aşk böyle bir şey herhalde" dedik.
Herkese buram buram aşık olmayı sil baştan öğreten ikili, bu sefer de Sibil Çetinkaya'nın bir iş birliği daveti olarak İtalya'da verdiği yemekler serisiyle gündeme oturdu!
Buse Terim, Merve Terim Çetin ve Dilan Çiçek Deniz'in de yer aldığı ekip epey kuvvetliydi. Fakat gün Sibel'in günü olduğu için Şükrü'sü değil arkadaşları ve ta kendisindeydi tüm ışıklar!
Dilan Çiçek Deniz'le pozları ise ortalığı ayağa kaldıracak cinstendi!
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Geceyi şahane bir yemekle kapatan Sibil, geçtiğimiz dakikalarda bota binip tüm ekiple ikinci yemeğe yola çıktı.
Fakat asıl olay, rotayı ikinci yemeğe çevirmeden hemen önce karşılaştıkları isim oldu! Kim derseniz...
Kaderin cilvesi böyle bir şey işte! İkilinin nasibinde İtalya, Capri'de David Beckham'a denk gelmek de varmış. Aman diyelim Victoria görmesin, kıskançlık damarı tutarsa kimse için iyi olmaz! 😂
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