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Buzun İçine Girip Ellerini Kavuşturan "Ünlüleri" Sorgulayan Gülben Ergen, Ünlü Olduğunu Unutunca Dillere Düştü

Buzun İçine Girip Ellerini Kavuşturan "Ünlüleri" Sorgulayan Gülben Ergen, Ünlü Olduğunu Unutunca Dillere Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 19:15

'Ünlülerin' buza girme furyasına ek küvete veya fıçıya girer girmez ellerini kavuşturmalarını sorgulayan Gülben Ergen, kendisinin de ünlü olduğunu unuttuğu soruyla sosyal medya kulanıcılarının diline fena düştü! 😂

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Çağla Şıkel'in "zihnindeki kalıpları yıkmak" için girdiği buz dolu fıçı meselesi aldı başını gitti biliyorsunuz!

Çağla Şıkel'in "zihnindeki kalıpları yıkmak" için girdiği buz dolu fıçı meselesi aldı başını gitti biliyorsunuz!

Şıkel'den sonra akım, hemen hemen tüm ünlülere sirayet etti... Herkeste bir buz dolu küvete, fıçıya vs. girme merakı başladı!

Şıkel'den sonra akım, hemen hemen tüm ünlülere sirayet etti... Herkeste bir buz dolu küvete, fıçıya vs. girme merakı başladı!

Akıma kendi şartları ve prensipleriyle katılan son isim Defne Samyeli olmuştu. Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda, ardı arkası kesilmeyen buza girme trendine bir yorum da Gülben Ergen'den geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda, ardı arkası kesilmeyen buza girme trendine bir yorum da Gülben Ergen'den geldi.

Buzun içine girme kısmını anlayan Gülben, "bu ünlüler neden buzun içine girip ellerini kavuşturuyor bilen var mı?" diye sordu.

Buzun içine girme kısmını anlayan Gülben, "bu ünlüler neden buzun içine girip ellerini kavuşturuyor bilen var mı?" diye sordu.

Hem kendini ünlüden saymaması hem de durduk yere her şeye anlam verip de el kavuşturma detayı sorgulaması dillere düştü tabii 😂

Hem kendini ünlüden saymaması hem de durduk yere her şeye anlam verip de el kavuşturma detayı sorgulaması dillere düştü tabii 😂
twitter.com
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Gülben hanım cevabını aldı mı bilemiyoruz ama çok güzel goygoy döndü orası kesin! Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım! 🙈

Gülben hanım cevabını aldı mı bilemiyoruz ama çok güzel goygoy döndü orası kesin! Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım! 🙈
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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