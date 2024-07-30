Bir Siz Eksiktiniz: Buzlu Fıçıya Değil Soğuk Su Dolu Küvete Giren Defne Samyeli Akımı Kendine Uyarladı!
Bir Siz Eksiktiniz: Buzlu Fıçıya Değil Soğuk Su Dolu Küvete Giren Defne Samyeli Akımı Kendine Uyarladı!
Çağla Şıkel'le başlayan buz dolu fıçıda meditasyon yapma meselesi tüm ünlülere sirayet etti! Akıma katılan Defne Samyeli, buz yerine soğuk suyu tercih edip olayı kendi tarzına uyarladı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey aylar önce buz dolu fıçıya girerek soğuk korkusundan arınan Çağla Şıkel'le başladı biliyorsunuz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akımın öncüsü olan Çağla'nın ardından birçok ünlü isim buz dolu küvet ve fıçı meselesinin tadına baktı. Mustafa Sandal 👇
Şevval Şahin 👇
Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan da 👇 bu isimlerin arasındaydı.
Geçtiğimiz saatlerde İdo Tatlıses'le dünya şekeri ikizlerini büyüten Yasemin Tatlıses de akıma katılan son isim olmuştu hatta.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir ünlü isim daha hemen peşine gelmez sanıyorduk ki bu sefer de Defne Samyeli devreye girdi!
Buz dolu fıçı ya da küvete değil, soğuk su dolu küvete girmeyi tercih eden Samyeli, akımı kendine uyarladı. O anları ise "Eksik kalmadım😁 Fikir ve motivasyon @erdil1907 ‘den🙌🏻 İlk deneme 3 dak ama itiraf edeyim buz değil, sadece buz gibi su vardı, artık bir dahakine" notuyla paylaştı!😂
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın