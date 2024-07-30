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Bir Siz Eksiktiniz: Buzlu Fıçıya Değil Soğuk Su Dolu Küvete Giren Defne Samyeli Akımı Kendine Uyarladı!

Bir Siz Eksiktiniz: Buzlu Fıçıya Değil Soğuk Su Dolu Küvete Giren Defne Samyeli Akımı Kendine Uyarladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 23:34

Çağla Şıkel'le başlayan buz dolu fıçıda meditasyon yapma meselesi tüm ünlülere sirayet etti! Akıma katılan Defne Samyeli, buz yerine soğuk suyu tercih edip olayı kendi tarzına uyarladı...

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Her şey aylar önce buz dolu fıçıya girerek soğuk korkusundan arınan Çağla Şıkel'le başladı biliyorsunuz...

Her şey aylar önce buz dolu fıçıya girerek soğuk korkusundan arınan Çağla Şıkel'le başladı biliyorsunuz...

Akımın öncüsü olan Çağla'nın ardından birçok ünlü isim buz dolu küvet ve fıçı meselesinin tadına baktı. Mustafa Sandal 👇

Akımın öncüsü olan Çağla'nın ardından birçok ünlü isim buz dolu küvet ve fıçı meselesinin tadına baktı. Mustafa Sandal 👇

Şevval Şahin 👇

Şevval Şahin 👇

Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan da 👇 bu isimlerin arasındaydı.

Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan da 👇 bu isimlerin arasındaydı.

Geçtiğimiz saatlerde İdo Tatlıses'le dünya şekeri ikizlerini büyüten Yasemin Tatlıses de akıma katılan son isim olmuştu hatta.

Geçtiğimiz saatlerde İdo Tatlıses'le dünya şekeri ikizlerini büyüten Yasemin Tatlıses de akıma katılan son isim olmuştu hatta.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Bir ünlü isim daha hemen peşine gelmez sanıyorduk ki bu sefer de Defne Samyeli devreye girdi!

Bir ünlü isim daha hemen peşine gelmez sanıyorduk ki bu sefer de Defne Samyeli devreye girdi!

Buz dolu fıçı ya da küvete değil, soğuk su dolu küvete girmeyi tercih eden Samyeli, akımı kendine uyarladı. O anları ise "Eksik kalmadım😁 Fikir ve motivasyon @erdil1907 ‘den🙌🏻 İlk deneme 3 dak ama itiraf edeyim buz değil, sadece buz gibi su vardı, artık bir dahakine" notuyla paylaştı!😂

Buz dolu fıçı ya da küvete değil, soğuk su dolu küvete girmeyi tercih eden Samyeli, akımı kendine uyarladı. O anları ise "Eksik kalmadım😁 Fikir ve motivasyon @erdil1907 ‘den🙌🏻 İlk deneme 3 dak ama itiraf edeyim buz değil, sadece buz gibi su vardı, artık bir dahakine" notuyla paylaştı!😂

İşte o anlar:

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