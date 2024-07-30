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Yeni Moda Bu mu? Çağla Şıkel ve Mustafa Sandal'dan Sonra Yasemin Şefkatli de Kendini Buz Dolu Suya Bıraktı

Yeni Moda Bu mu? Çağla Şıkel ve Mustafa Sandal'dan Sonra Yasemin Şefkatli de Kendini Buz Dolu Suya Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 19:16

İkizleri ile yaptığı paylaşımlarıyla adından bahsettiren Yasemin Şefkatli Çağla Şıkel'e uydu, kendini buz dolu suya bıraktı!

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İdo Tatlıses, 2021 yılının ekim ayında, Yasemin Şefkatli ile dünya evine girmiş ve gözler önünde yaşadıkları mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

İdo Tatlıses, 2021 yılının ekim ayında, Yasemin Şefkatli ile dünya evine girmiş ve gözler önünde yaşadıkları mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Ardından bebek bekledikleri haberleri ile anne ve baba olacaklarını duyuran İdo ve Yasemin ikilisi sevenlerine müjdeli haberi vermişti.

Ardından bebek bekledikleri haberleri ile anne ve baba olacaklarını duyuran İdo ve Yasemin ikilisi sevenlerine müjdeli haberi vermişti.

Şimdilerde ikizleri Emir ve Ayel ile paylaşımlarda bulunan Şefkatli sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla hepimizi mest ediyor!

Şimdilerde ikizleri Emir ve Ayel ile paylaşımlarda bulunan Şefkatli sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla hepimizi mest ediyor!

Geçtiğimiz yaz buz dolu fıçıya girerek herkesi şaşırtan Çağla Şıkel'ın ardından Şefkatli kendini buz dolu suya böyle bıraktı...

Geçtiğimiz yaz buz dolu fıçıya girerek herkesi şaşırtan Çağla Şıkel'ın ardından Şefkatli kendini buz dolu suya böyle bıraktı...

O sırada İdo Tatlıses karısının elini bir an olsun bırakmadı 👇

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