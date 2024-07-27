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Kime İnanacağız? Bülent Ersoy'un Makyörüyle Yaşadığı Anlaşmazlık Sonrası Hande Yener de Olaya Dahil Oldu!

Kime İnanacağız? Bülent Ersoy'un Makyörüyle Yaşadığı Anlaşmazlık Sonrası Hande Yener de Olaya Dahil Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 14:11

Dünya Güzellerim programında yaşanan olayların ardından Bülent Ersoy makyözü hakkınd yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Ardından Seren Serengil gibi isimlerin olaya karışmasıyla birlikte kasousn ardı arkası kesilmemişti. Bu sefer olaya Hande Yener de dahil oldu.

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Dünya Güzellerim programındaki çıkışlarıyla gündeme gelen Bülent Ersoy geçtiğimiz haftalarda makyörüyle yaşadığı bir anlaşmazlık yüzünden sosyal medya paylaşımıyla programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Dünya Güzellerim programındaki çıkışlarıyla gündeme gelen Bülent Ersoy geçtiğimiz haftalarda makyörüyle yaşadığı bir anlaşmazlık yüzünden sosyal medya paylaşımıyla programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Detaylardan burada bahsettik👇

Ersoy'un makyörü Tolgahan Karataş'ı kovup programdan ayrılmasıyla başlayan kaosa Seren Serengil dahil de olmuş ve makyörü destekleyerek sanatçıyla

Ersoy'un makyörü Tolgahan Karataş'ı kovup programdan ayrılmasıyla başlayan kaosa Seren Serengil dahil de olmuş ve makyörü destekleyerek sanatçıyla

Seren Serengil'in "oraya gitme demedim mi ben sana?" şeklinde nasihat verdiği ve Bülent Ersoy'u da yerdiği açıklamasına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz👇

Seren Serengil'den aldığı cesaretle konuşmaya karar veren Tolgahan Karataş, bir paylaşım yaparak Bülent Ersoy'un "uygunsuz davranış" çıkışına sert bir yanıt vermişti.

Seren Serengil'den aldığı cesaretle konuşmaya karar veren Tolgahan Karataş, bir paylaşım yaparak Bülent Ersoy'un "uygunsuz davranış" çıkışına sert bir yanıt vermişti.

Makyör Tolgahan Karataş'ın açıklaması için👇

Hem Seren Serengil hem de makyörü tarafından eleştirilen Bülent Ersoy tabii ki sessiz kalmamış ve uzun mu uzun açıklamlarına bir yenisini ekleyerek ağzına geleni söylemişti.

Hem Seren Serengil hem de makyörü tarafından eleştirilen Bülent Ersoy tabii ki sessiz kalmamış ve uzun mu uzun açıklamlarına bir yenisini ekleyerek ağzına geleni söylemişti.

Bülent Ersoy'un ikiliye cevabından ve Serengil'in karşılığından da burada bashetmiştik

Olay tabii ki burada da noktalanmadı... Kaos aldı başını gitti, Diva, Serengil'e koca bir destan döşeyerek resmen had bildirdi!

Olay tabii ki burada da noktalanmadı... Kaos aldı başını gitti, Diva, Serengil'e koca bir destan döşeyerek resmen had bildirdi!

Büyüdükçe büyüyen kaosun detayları için sizi şöyle alalım👇

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Makyör Tolgahan Karataş geçtiğimiz gün, olayon üstünden günler geçmesinin ardından yeni bir açıklamada bulundu.

Hande Yener o paylaşımın altına yaptığı yorumla Karataş'a destek verdi👇

Hande Yener o paylaşımın altına yaptığı yorumla Karataş'a destek verdi👇

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