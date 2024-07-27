Kime İnanacağız? Bülent Ersoy'un Makyörüyle Yaşadığı Anlaşmazlık Sonrası Hande Yener de Olaya Dahil Oldu!

Dünya Güzellerim programında yaşanan olayların ardından Bülent Ersoy makyözü hakkınd yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Ardından Seren Serengil gibi isimlerin olaya karışmasıyla birlikte kasousn ardı arkası kesilmemişti. Bu sefer olaya Hande Yener de dahil oldu.