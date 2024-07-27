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Hafsanur Sancaktutan'dan Sonra Aleyna Kalaycıoğlu da "Adam Gibi Adam Bulabilirsek" Diyerek Dert Yandı

Hafsanur Sancaktutan'dan Sonra Aleyna Kalaycıoğlu da "Adam Gibi Adam Bulabilirsek" Diyerek Dert Yandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 11:38

Survivor süresince gösterdiği performans ve Yunus Emre Özden'le olan yakın ilişkisiyle sıkça konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, aşk hayatıyla ilgili sorulara dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Survivor yarışmasında gösterdiği yetenekleriyle tanınırlığını arttıran Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde özel hayatıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Survivor yarışmasında gösterdiği yetenekleriyle tanınırlığını arttıran Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde özel hayatıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Yarışma sayesinde hatrı sayılır bir bilinirliğe kavuşan Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanında muhabirlere verdiği cevaplarla da adından bahsettiriyor.

Yarışma sayesinde hatrı sayılır bir bilinirliğe kavuşan Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanında muhabirlere verdiği cevaplarla da adından bahsettiriyor.

Doğukan Güngör ve Galatasarayın futbolcusu Torreira gibi isimlerle anılan Kalaycıoğlu muhabirlerin aşk sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.

Doğukan Güngör ve Galatasarayın futbolcusu Torreira gibi isimlerle anılan Kalaycıoğlu muhabirlerin aşk sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta aşk sorularına "ortalıkta adam kalmadı" şeklinde cevap veren Hafsanur Sancaktutan'a benzer şekilde konuşan isim "Kimseden korkmam. Gerçekten güvendiğim bir ilişkim olursa niye korkayım ki yani! Cesur bir şekilde çıkarım" dedi.

Geçtiğimiz hafta aşk sorularına "ortalıkta adam kalmadı" şeklinde cevap veren Hafsanur Sancaktutan'a benzer şekilde konuşan isim "Kimseden korkmam. Gerçekten güvendiğim bir ilişkim olursa niye korkayım ki yani! Cesur bir şekilde çıkarım" dedi.

Kalaycıoğlu aşka kalbini kapatmadan “Bence, bu devirde çevreye baktığımızda da görüyoruz. Gerçekten herkes çok korkak ve bazı şeylerden çekiniyor. Gerçekten böyle adam gibi adam bulabilirsek neden olmasın! Ama dediğim gibi şu anda kimse yok” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Kalaycıoğlu aşka kalbini kapatmadan “Bence, bu devirde çevreye baktığımızda da görüyoruz. Gerçekten herkes çok korkak ve bazı şeylerden çekiniyor. Gerçekten böyle adam gibi adam bulabilirsek neden olmasın! Ama dediğim gibi şu anda kimse yok” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
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tristann

aski hep zenginlerden aradığın için olabilir mi?

Cilveli Ahmet Hoca

fakirlerle mi birlikte olsun?

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