Machine Gun Kelly'nin Klibinde Karnı Burnunda Kamera Karşısına Geçen Megan Fox 'Yine mi Hamile?' Dedirtti

İlk kocasından iki çocuğunu kucağına alan Megan Fox kocasından boşanacağını açıklamasının ardından yine hamile kalmıştı. Şimdilerde aşk yaşadığı Machine Gun Kelly ile ayrıldığını söyleyen isim söylediklerinin aksine sevgilisinin klibinde oyandı, hem de karnı burnunda şekilde! Klibi gören sosyal medya kullanıcılarının 'yine mi hamile?' soruları gecikmedi tabii.