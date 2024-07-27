Machine Gun Kelly'nin Klibinde Karnı Burnunda Kamera Karşısına Geçen Megan Fox 'Yine mi Hamile?' Dedirtti
Machine Gun Kelly'nin Klibinde Karnı Burnunda Kamera Karşısına Geçen Megan Fox 'Yine mi Hamile?' Dedirtti
İlk kocasından iki çocuğunu kucağına alan Megan Fox kocasından boşanacağını açıklamasının ardından yine hamile kalmıştı. Şimdilerde aşk yaşadığı Machine Gun Kelly ile ayrıldığını söyleyen isim söylediklerinin aksine sevgilisinin klibinde oyandı, hem de karnı burnunda şekilde! Klibi gören sosyal medya kullanıcılarının 'yine mi hamile?' soruları gecikmedi tabii.
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Kocası Brian Austin Green'den üçüncü çocuğunu kucağına alan, dünyanın en beğenilen makinelerinden biri olan Megan Fox özel hayatıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.
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Şu sıralar Machine Gun Kelly ile olan çalkantılı ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Megan Fox geçtiğimiz aylarda yaptığı radikal açıklamalarla ve aşk hayatındaki gelişmelerle çok konuşulmuştu.
İlk kocasından boşanacağı sırada üçüncü çocuğunu kucağına alan Megan Fox, ayrılığı bir süre ertilemiş ve yeni aşkını genç rapçide bulmuştu.
Machine Gun Kelly ile nişanlanmasının ve geçirdiği değişimle tepki çekmesinin ardından ayrıldığını doğrulayan isim rapçinin klibinde oynadı.
Hem de hamile olarak! O dönemde hamileliğiyle herkesi şaşkına çeviren ünlü isim, yıllar sonra tekrar karnı burnunda görüntülendi. Sosyal medya kullanıcılarının merak uyandıran birçok soru gecikmedi tabii.
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Çoğu kişinin aklına hamileliğin rol gereği mi olduğu yoksa hamileliğini duyurmak için bir yol olarak mı seçildiği geldi!
İşte klipten detaylar👇
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