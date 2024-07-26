Nostalji Yaşattı: Arzu Sabancı, Ömer Sabancı'yla 38. Evlilik Yıl Dönümlerini Kutlarken Eski Fotoğraflara Daldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren, cemiyet hayatının bilinen ve gözde isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, Ömer Sabancı ile evlilik yıldönümlerini hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Eskilere giden ve takipçilerine nostalji yaşatan Sabancı'nın oğullarının fotoğraflardaki genç halleri ilgi çekti.