Nostalji Yaşattı: Arzu Sabancı, Ömer Sabancı'yla 38. Evlilik Yıl Dönümlerini Kutlarken Eski Fotoğraflara Daldı
Nostalji Yaşattı: Arzu Sabancı, Ömer Sabancı'yla 38. Evlilik Yıl Dönümlerini Kutlarken Eski Fotoğraflara Daldı
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren, cemiyet hayatının bilinen ve gözde isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, Ömer Sabancı ile evlilik yıldönümlerini hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Eskilere giden ve takipçilerine nostalji yaşatan Sabancı'nın oğullarının fotoğraflardaki genç halleri ilgi çekti.
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Gelini Nazlı Sabancı ile yakın ilişkisi ve oğlu Hakan Sabancı'ya olan düşkünlüğü ile adından bahsettiren Sabancı ailesinin önemli isimlerinden biri olan Arzu Sabancı başka bir sosyal medya paylaşımıyla daha çok konuşuldu.
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1986 senesinde Ömer Sabancı ile dünyaevine giren Arzu Sabancı aşka gelerek sosyal medya hesabından romantik paylaşımlarda bulundu, geçen yılları andı.
Arzu Sabancı eşi Ömer Sabancı ile 38. evlilik yıl dönümlerini hazırladığı bu videoyla kutladı👇
Düğününden kareler paylaşan Arzu Sabancı 21 yaşındaki halini ve o anlarda yaşadığı heyecanı "bizi yüksek bir yere çıkartmak ve gelini ilk oradan göstermek istemişti... heyecanla ne yapacağımızı dinliyoruz" şeklinde özetledi.
Oğlu Hakan Sabancı'nın da bulunduğu eski fotoğrafları arşivden çıkaran isim paylaşımının üstüne "20. evlilik yıl dönümümüz, yıllar çabuk geçiyor🧿🙏🏻" notunu ekledi.
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Sabancı, "Tüm güzel dileklerini gönderenlere sevdiğinizle beraber yaşlanacağınız, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
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