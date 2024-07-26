Gerçekten de Aslı Enver'i Övme Ülkesiyiz: Mutluluğu Yüzünden Okunan Güzel İsim "Bize de Nasip Et" Dedirtti
Gerçekten de Aslı Enver'i Övme Ülkesiyiz: Mutluluğu Yüzünden Okunan Güzel İsim "Bize de Nasip Et" Dedirtti
Güzelliğinden oyunculuğuna herkesi kendine hayran bırakan Aslı Enver şu sıralar sevimli kızı Elay ve gözlerinin içinin güldüğü paylaşımlarla övülmelere doyulamıyor. Zaten kendisini sevmeyen ve sempatik bulmayan yok denecek kadar az... Yaz paylaşımlarıyla içimizi bir kez daha ısıtan güzel ismin mutluluğuna yorum yağdı.
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Doğal halleri ve güzelliğiyle herkesin kalbinde ayrı bir yer edinen Aslı Enver popüler diziler sayesinde başlattığı kariyerine büyük bir hayran kitlesiyle devam ediyor.
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Geçtiğimiz sene kucağına aldığı dünyalar tatlısı kızı Elay'la yaptığı paylaşımlarla görenlerin kalbini ısıtmaya devam eden Enver, mütevazı seçimleri, mutlu ailesi ve güzelliğiyle beğeni topluyor.
Özel hayatını pek de gözler önünde yaşamayı tercih etmese de yaptığı romantik paylaşımlarına gıptayla bakılan Enver, eşi Berkin Gökbudak'la yine aşk dolu bir paylaşım yapmıştı.
Gözlerinin içi gülerken çekilen fotoğrafla "sevilip değer gören kız güzelliği" yorumu alan Aslı Enver yine ve yeniden övgü yağmuruna tutuldu.
İşte herkesin bir kere daha hayran kaldığı o poz 👇
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