Gerçekten de Aslı Enver'i Övme Ülkesiyiz: Mutluluğu Yüzünden Okunan Güzel İsim "Bize de Nasip Et" Dedirtti

Güzelliğinden oyunculuğuna herkesi kendine hayran bırakan Aslı Enver şu sıralar sevimli kızı Elay ve gözlerinin içinin güldüğü paylaşımlarla övülmelere doyulamıyor. Zaten kendisini sevmeyen ve sempatik bulmayan yok denecek kadar az... Yaz paylaşımlarıyla içimizi bir kez daha ısıtan güzel ismin mutluluğuna yorum yağdı.