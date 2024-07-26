Wanda Nara ve Icardi'nin Barıştığı İddiaları Sonrası Gözler Simge'ye Çevrilmişti, Şarkıcıdan Hamle Gecikmedi!
Wanda Nara ve Icardi'nin Barıştığı İddiaları Sonrası Gözler Simge'ye Çevrilmişti, Şarkıcıdan Hamle Gecikmedi!
Yıllardır birbirlerine olan düşkünlükleri ve devam eden toksik aşklarıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin boşanma haberleri büyük yankı uyandırmıştı. Ancak geçtiğimiz gün, çiftten beklenmedik bir hamle geldi: Icardi, Wanda'nın üstsüz bir paylaşımını hikayesine ekleyerek barıştıkları yönündeki dedikoduları alevlendirdi. Goygoycuların dikkatini çeken bu gelişmenin ardından, Simge'den tepki gecikmedi.
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Yıldız futbolcu Mauro Icardi ve Galatasaray taraftarının yengesi haline gelen Wanda Nara ikilisi bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyor.
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Bu süreçte oldukça zayıflayan ve parmağından evlilik yüzüğünü çıkartmayan Icardi dışında, hayatına kaldığı yerden devam eden, tatillere çıkan ve boşanma açıklamasında bulunan Wanda Nara göze fena batmıştı.
Ortalıkta kol gezen ihanet iddiaları da cabası... Müzik sektörüne ve +18 içerik üretmeye atılan Nara'nın Icardi'yi aldattığı öne sürülmüş, eski defterler yeniden açılmıştı.
Fakat yapılan açıklamalar, ortaya çıkan ihanet iddiaları bir yana ikilinin oldukça toksik olarak bilinen bu evliliğinin biteceğine kimileri ihtimal vermiyordu.
Bunun üzerine geçtiğimiz gün yapılan paylaşım "barışırlar" diyenleri haklı çıkardı! Icardi, Wanda Nara'nın paylaştığı üstsüz pozu hikayesine ekledi... Parmağına tek taşını geri takan "yenge" kafaları yeniden karıştırdı.
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E bu süreçte haliye gözler sayısız kez Simge'ye ve yapacağı hamleye de döndü tabii...Hatta kendisinin yaptığı paylaşımlar ister istemez hep bir gönderme olarak algınlandı.
Geçtiğimiz gece gerçekleşen olaylı paylaşım sonrası goygoycuların gözü Simge'ye çevrilmişken @thebacım isimli hesap Simge'nin hastaneden bir fotoğrafını paylaşarak "Benle üç ay flörtleşen çocuk exine geri geri dönmüştür" notunu düştü.
Paylaşımı gören Simge gülüp, bozuntuya vermedi tabii ama...
Altına sevenlerinin destekleri gecikmedi!
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