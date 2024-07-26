Wanda Nara ve Icardi'nin Barıştığı İddiaları Sonrası Gözler Simge'ye Çevrilmişti, Şarkıcıdan Hamle Gecikmedi!

Yıllardır birbirlerine olan düşkünlükleri ve devam eden toksik aşklarıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin boşanma haberleri büyük yankı uyandırmıştı. Ancak geçtiğimiz gün, çiftten beklenmedik bir hamle geldi: Icardi, Wanda'nın üstsüz bir paylaşımını hikayesine ekleyerek barıştıkları yönündeki dedikoduları alevlendirdi. Goygoycuların dikkatini çeken bu gelişmenin ardından, Simge'den tepki gecikmedi.