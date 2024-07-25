Bir Tık Abarttı Sanki: Sahneye Atlayan Hayranından Korkan Hadise'nin Tepkisi "Bir de Bayıl İstersen" Dedirtti
Bir Tık Abarttı Sanki: Sahneye Atlayan Hayranından Korkan Hadise'nin Tepkisi "Bir de Bayıl İstersen" Dedirtti
Konser esnasında sahneye atlayan bir hayranı yüzünden korkan Hadise korumaların müdahalesinin ardından konsere kaldığı yerden devam etmişti. Olayın yaşandığı esnada başka bir açıdan çekilden görüntülerde şarkıcının omzunu tuttuğu görüldü. Kimilerine göre bu tepki aşırı kaçarken kimileri de kendisini haklı buldu!
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Müzik dünyasının sevilen figürlerinden biri olan Hadise, şarkıları ve sahne performanslarıyla ve cesur tarzıyla magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor.
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Açıklamalarından, aşk hayatına sık sık adından bahsettiren güzel şarkıcı konserleriyle büyük ilgi görmeye ve sevenlerini kendine hayran bırakmayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da gerçekleşen bir konseri sırasında hayranının sahneye atlamasıyla neye uğradığını şaşıran Hadise korumaların müdahalesiyle şarkı söylemeye devam etmişti.
Aynı geceden başka bir görüntünün ortaya çıkmasıyla sosyal medya kullanıcıları şarkıcının aşırı yepki verdiğini düşündü. Kimileri omzunu tutan Hadise'ye kimsenin çarpmadığını savunurken kimileri de korumanın çarptığını savundu.
İşte o anlar kameralara böyle yansıdı👇
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