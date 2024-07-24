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Aşka Geldi: Favori Çocuğu Hakan Sabancı'ya Hasret Kalan Arzu Sabancı Özlemini Sosyal Medyadan Duyurdu

Aşka Geldi: Favori Çocuğu Hakan Sabancı'ya Hasret Kalan Arzu Sabancı Özlemini Sosyal Medyadan Duyurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 01:46

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sabancı ailesinin gözde isimlerinden Arzu Sabancı'nın son paylaşımıyla dikkat çekti. Pek sevdiği oğlu Hakan Sabancı'ya olan özleminden dert yanan Sabancı oğlunun fotoğrafını paylaştı.

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Son yıllarda ailelerinin genişlemesiyle birlikte, medyanın da dikkatini çekmeye başlayan Sabancı Ailesi, sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle de sık sık gündemde yer alıyor. Sosyetenin önde gelen isimleri arasında yer alan Sabancı Ailesi, magazin manşetlerinden de eksik olmuyor.

Son yıllarda ailelerinin genişlemesiyle birlikte, medyanın da dikkatini çekmeye başlayan Sabancı Ailesi, sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle de sık sık gündemde yer alıyor. Sosyetenin önde gelen isimleri arasında yer alan Sabancı Ailesi, magazin manşetlerinden de eksik olmuyor.

Sabancı Ailesi'nin yıllardır gözde gelini olarak bilinen Arzu Sabancı, katıldığı etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve dernek yemekleriyle bir an olsun konuşulmadan edilemiyor.

Sabancı Ailesi'nin yıllardır gözde gelini olarak bilinen Arzu Sabancı, katıldığı etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve dernek yemekleriyle bir an olsun konuşulmadan edilemiyor.

Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı kardeşlerin sevgili anneleri Arzu Sabancı, özellikle son zamanlarda daha fazla dikkat çeker oldu. Anneliği kadar kayınvalideliği de medyada öne çıktan isim Hakan ve Hande Erçel ilişkisinde gözleri kendine çevirirken gelini Nazlı Sabancı'yla olan ilişkisiyle de adından bahsettiriyor.

Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı kardeşlerin sevgili anneleri Arzu Sabancı, özellikle son zamanlarda daha fazla dikkat çeker oldu. Anneliği kadar kayınvalideliği de medyada öne çıktan isim Hakan ve Hande Erçel ilişkisinde gözleri kendine çevirirken gelini Nazlı Sabancı'yla olan ilişkisiyle de adından bahsettiriyor.

Ayrıca gelini Nazlı Sabancı'nın yanı sıra Arzu Sabancı da son derece aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak biliniyor.

Ayrıca gelini Nazlı Sabancı'nın yanı sıra Arzu Sabancı da son derece aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak biliniyor.

Oğullarına olan bağlılığıyla ilgi odağı olan Arzu Sabancı başka bir paylaşımıyla daha çok konuşuldu. Favori çocuğu Hakan Sabancı'yı özleyen Arzu Sabancı, "özlenenler" notuyla oğlunun fotoğrafını paylaştı.

Oğullarına olan bağlılığıyla ilgi odağı olan Arzu Sabancı başka bir paylaşımıyla daha çok konuşuldu. Favori çocuğu Hakan Sabancı'yı özleyen Arzu Sabancı, "özlenenler" notuyla oğlunun fotoğrafını paylaştı.

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