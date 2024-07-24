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Saçlarıyla İlgili Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden İlayda Alişan Sevgilisi Oğulcan Engin'den Onayı Kaptı!

Saçlarıyla İlgili Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden İlayda Alişan Sevgilisi Oğulcan Engin'den Onayı Kaptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 22:47

Oğulcan Engin'le yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan geçtiğimiz günlerde kestirdiği saçlarıyla radikal bir imaj değişikliğine gitmişti. Röportaj veren Alişan saçlarının sevgilisinin onayından geçtiğini söyledi.

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Yer aldığı dizlerle adından bahsettiren İlayda Alişan özel hayatıyla ilgi çeken oyuncularımızdan biriyken son zamanlarda yaşadığı dolu dizgin aşkla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yer aldığı dizlerle adından bahsettiren İlayda Alişan özel hayatıyla ilgi çeken oyuncularımızdan biriyken son zamanlarda yaşadığı dolu dizgin aşkla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla gündeme gelen İlayda Alişan sık sık evlilik konusuyla güneme geliyor.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla gündeme gelen İlayda Alişan sık sık evlilik konusuyla güneme geliyor.

Engin'le evlilik sorularını duyar duymaz utançtan kaçacak yer arayan Alişan bu sorulara genelde "hayırlısı" şeklinde cevap veriyor.

Engin'le evlilik sorularını duyar duymaz utançtan kaçacak yer arayan Alişan bu sorulara genelde "hayırlısı" şeklinde cevap veriyor.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını omzunun üzerinde kestiren oyuncu radikal bir karar almış ve bunu hemen takipçileriyle paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını omzunun üzerinde kestiren oyuncu radikal bir karar almış ve bunu hemen takipçileriyle paylaşmıştı.

Yeni saçları ile muhaberelerin de dikkatini çeken Alişan sorulan sorulara karşı "Oğulcan da beğendi, hoşuna gitti" ifadelerini kullandı.

Yeni saçları ile muhaberelerin de dikkatini çeken Alişan sorulan sorulara karşı "Oğulcan da beğendi, hoşuna gitti" ifadelerini kullandı.
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