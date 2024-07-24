Erkekler Kapatılsın: Tüm Güzelliklerine ve Ailelerine Rağmen Eşlerine Tereddüt Etmeden İhanet Eden İsimler
Erkekler Kapatılsın: Tüm Güzelliklerine ve Ailelerine Rağmen Eşlerine Tereddüt Etmeden İhanet Eden İsimler
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Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Adriana Lima, kocası Marko Jaric tarafından aldatıldı. Üstelik bu durum bir değil, birkaç kez yaşandı. Lima, bir reklam çekimi için Türkiye'ye geldiği sırada Jaric'in kendisini iki kez aldattığını öğrendi. Üstüne bir de Miami'deki komşusuyla ilişkisi ortaya çıkınca Lima, eşini affetmedi.
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Neymar'ın Biancardi'ye olan bağlılığına rağmen "başka kadınlarla flört etme ve hatta cinsel ilişkiye girmesi için özgür olduğu" iddia edilmişti. Ayrıca Brezilyalı futbolcunun Sevgililer Günü'nde bir kadınla mesajlaşırken yakalandığı da öğrenilmişti.
Ünlü rapçi Travis Scott'ın, iki çocuğunun annesi Kylie Jenner'ı aldattığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak Travis Scott, bu iddiaları yalanlayarak, 25 yaşındaki Kylie Jenner'ı eski bir kız arkadaşı olan Rojean Kar ile aldattığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtmişti.
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Shakira'yı aldattığı iddiaları olay olmuştu. Şarkıcı, Pique'nin evde olmadığı bir zaman diliminde buzdolabında yenmiş reçel bulduğunda şüphelenmişti, çünkü Pique'nin reçel yemeyi sevmediği biliniyordu.
Halsey, G-eazy kendisini aldattığı sırada, ona attığı bir mesajı performansının arkaplanında kullanmıştı. Ayrıca G-eazy kendisine daha önce şarkı yazmıştı. Halsey'in aldatıldığını öğrendikten hemen sonra ikilinin birlikte şarkı söylediğ iddia edilmişti.
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Times dergisine verdiği röportajda Friends'in finalinin ardından nihayet Brad Pitt ile bebek sahibi olacaklarını açıklayan Jennifer Aniston, yalnızca 1 ay sonra aldatıldı.
Jay-Z'nin Beyoncé'yi aldattığı iddiaları, özellikle 2014 yılında çıkan olayla büyük yankı uyandırdı. Beyoncé'nin "Lemonade" albümünde Jay-Z'nin sadakatsizliğine ve aldatma sürecine göndermeler yapıldı. Medya raporları, Jay-Z'nin bir başka kadınla ilişkisi olduğunu iddia etti. Ancak Jay-Z resmi olarak aldattığını itiraf etmedi ve bu konuda açık bir açıklama yapmadı.
Ve yılların ihaneti....Kral Charles'ın, Prenses Diana'yı aldatması özellikle 1990'lı yıllarda büyük kamuoyu ilgisine ve tartışmalarına neden olmuştu. Charles'ın uzun yıllar boyunca Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisi, evliliği sırasında ve sonrasında Diana ile sorunlara yol açmıştı. Diana'nın da bu durumdan rahatsız olduğu ve evlilikleri boyunca bu konunun medyada ve kamuoyunda sürekli gündemdeydi.
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