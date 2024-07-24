Bu Olayların Üzerinden Tam 5 Yıl Geçtiğini Hatırlayınca Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak
Bu Olayların Üzerinden Tam 5 Yıl Geçtiğini Hatırlayınca Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak
Günler günleri kovalıyor ve daha dün olmuş gibi düşündüğümüz şeylerin üstünden yıllar geçmiş oluyor. Şimdi aşağıda göreceğiniz olayların hepsi 2019 yılında yaşandı. Bakalım hangisini hatırlayınca daha çok şaşıracaksınız?
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1. Seren Serengil ve Yaşar İpek 2017 senesinde evlenmelerinin ardından 2019 senesinde olaylı boşanmalarıyla yıla damgasını vurmuştu. Serengil'in üç farklı düğün yapmasının ardından İpek'e açtığı boşanma davasında şiddet gördüğünü söylemesi olay olmuştu.
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2. Nusret Gökçe, New York'taki mekanında çalışan elemanlarıyla mahkemelik olmuştu. Çalışanlar "Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı’ iddiasıyla Nusret Gökçe’ye dava açtı." gerekçesiyle Nusret'e dava açmıştı.
3. İspanya'da inanılmaz bir üne kavuşan Can Yaman'ın, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" ifadelerinin yanında "arka odaya geçelim" sözleri de birçok oyuncudan tepki çekmişti.
4. Mehmet Ali Erbil evinde düşüp yaralanmasının ardından 235 gün yoğun bakımda tedavi görmüş ardından "Yoğun bakımdan çıktığımda vücudumun hiçbir yerini kımıldatamıyordum. Ben tekrar ayağa kalkabileceğime inanmıyordum" ifadelerini kullanmıştı.
5. Beren Saat ve Kenan Doğulu aşkı 2029 senesinde büyük savaşlar verdi. Beren Saat'in 45 yaşına basan Doğulu'ya yazdığı doğum günü mesajındaki " 'Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı; ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır!" sözleri büyük yankı uyandırmıştı.
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6. Haluk Bilginer Emmy ödülü kazandı. Usta oyuncu 47. Emmy Ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçildi.
7. Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi.Nikah töreninde Küpeli'nin anne ve babasının bulunmaması, medyada "Demet Şener istenmeyen gelin mi?" şeklinde soruların ortaya atılmasına sebep olmuştu. Küpeli ise çıkan haberlerle ilgili olarak, "Anne ve babamla yakın zamanda tanışacağız, evliliğimizde herhangi bir sorun yok" açıklamasını yapmıştı.
8. 2018'de başlayan ilişkileri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ikilisi 2019 senesinde ayrılma kararı almıştı.Ünlü komedyenin Serenay Sarıkaya ile görüşmesi, Samyeli'nin kıskançlık krizine girmesine yol açarak çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.
9. Oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti. Çiftin oğulları Karan ise Nisan 2019'da dünyaya geldi.
10. O zamanlar 61 yaşında olan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu, ancak mutlulukları kısa sürmüştü.Zerrin Özer’in, “Kalbimin ve yolumun yoldaşı” dediği Murat Akıncı iddiaya göre dolandırıcı çıkmış, birçok kadın Akıncı tarafından nasıl dolandırıldığını anlatmıştı.
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11. Şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani'nin birlikteliği, yılın en sürpriz aşklarından biri olarak dikkat çekmişti. Sıla, olaylı bir şekilde ayrıldığı Ahmet Kural'dan sonra aradığı aşkı Hazer Amani'de bulmuştu.
12. Oyuncu Hazal Kaya 5 yıllık sevgilisi Ali Atay'la 2019 senesinin Şubat ayında dünyaevine girmişti. İkilinin şu anda birbirinden tatlı iki çocuğu var.
13. Ünlü piyanist Fazıl Say, uzun süredir birlikte olduğu İzmirli sevgilisi ve piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano şehrinde evlenmişti.
14. Ebru Şallı uzun zamandır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile evlenmişti.
15. Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında dünyaevine girmişti. İkili geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını kucağına aldı.
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16. Eser Yenenler ve Berfu Yıldız ikilisi 2019 senesinde evlenmiş ve ekim ayında oğulları Kuzey'i kucağına almıştı.
17. Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, 2018 yılında New York'ta evlenmişti. Ancak çift, ağustos ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.
18. Özcan Deniz, 7 buçuk aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile sade bir törenle evlenmişti. Çift, 15 ay sonra Haziran ayında boşanma davası açtı ve Özcan Deniz, çocukları Kuzey'in velayetini istemişti.
19. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
20. Şeyma Subaşı'nın kitabında "Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım" bölümünde "hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma" tavsiyesinde bulunmuştu. Ancak Hyaluronik asit cilt bakımında kullanılan bir bileşenken hidroklorik asitin güçlü bir asit olup ev temizliğinde kullanılan bir kimyasal olması gündeme damga vurmuştu.
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21. Dizi ve sinema dünyasının önemli oyuncularından Tarık Ünlüoğlu akciğer kanseri sebebiyle 61 yaşında hayatını kaybetmişti.
22. Bartu Küçükçağlayan psikolog sevgilisi Merve Özgüle ile dünyaevine girmişti,müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı, "Çok partili dönemin kapanışı ve huzurlarınızda The Küçükçağlayans" notuyla duyurmuştu.
23. Yıldız Kenter'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğmuştu.
24. Bir süredir kanser tedavisi gören 74 yaşındaki usta sanatçı Ayşen Gruda yaşamını yitirmişti.
25. Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, 3 yıllık birlikteliklerinin ardından evlenmişti.
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26. Sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, akraba ziyareti için gittiği Ankara'da yaşamını yitirdi. Doktorlar, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Ay'ı hayatta tutmak için yaklaşık bir saat boyunca mücadele ettiler. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü isim kurtarılamadı.
27. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi'nin ilk çocukları dünyaya geldi.
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