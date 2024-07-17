Ayrılık Dalgası Onları Fena Vurdu: İşte 2024'ün İlk Yarısında Ayrılma Kararı Alan ve Boşanan Çiftler!
Ayrılık Dalgası Onları Fena Vurdu: İşte 2024'ün İlk Yarısında Ayrılma Kararı Alan ve Boşanan Çiftler!
2024 yılı, pek çok ünlü çiftin yollarını ayırdığı bir dönem olarak hafızalarda kalacak gibi. Henüz yılı yarılamışken gözde isimlerin evliliklerini sonlandırmaları ve ilişkilerine nokta koymaları, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ayrılıklar, hem sosyal medya hem de çiftin sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. İşte 2024 senesinin ik yarısında ayrılan ve evliliklerini bitiren ünlü çiftler...
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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı
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Ümit Erdim ve Seda Çınar
Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3
Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız
Bige Önal ve Aras Bulut İynemli
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Cem Yılmaz ve Necla Karahil
İrem Derici ve Gökhan Fırat
Danla Bilic ve Çakal
Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız
Zeynep Bastık ve Alican Ayyıldız
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Icardi ve Wanda Nara
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu
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ee şaşırmadık bu ünlüler böyle yanii😁😂😂
😂😂😂
Veeee ben 😁😁😁
Maalesef insan sadece kendine değer veriliyor sanar ama bir bakar o değeri herkeze verir o yüzden üzülmeye kafaya takmaya gerek yok herkeze mutluluklar