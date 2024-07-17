Ayrılık Dalgası Onları Fena Vurdu: İşte 2024'ün İlk Yarısında Ayrılma Kararı Alan ve Boşanan Çiftler!

2024 yılı, pek çok ünlü çiftin yollarını ayırdığı bir dönem olarak hafızalarda kalacak gibi. Henüz yılı yarılamışken gözde isimlerin evliliklerini sonlandırmaları ve ilişkilerine nokta koymaları, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ayrılıklar, hem sosyal medya hem de çiftin sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. İşte 2024 senesinin ik yarısında ayrılan ve evliliklerini bitiren ünlü çiftler...