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Ayrılık Dalgası Onları Fena Vurdu: İşte 2024'ün İlk Yarısında Ayrılma Kararı Alan ve Boşanan Çiftler!

Ayrılık Dalgası Onları Fena Vurdu: İşte 2024'ün İlk Yarısında Ayrılma Kararı Alan ve Boşanan Çiftler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 19:55

2024 yılı, pek çok ünlü çiftin yollarını ayırdığı bir dönem olarak hafızalarda kalacak gibi. Henüz yılı yarılamışken gözde isimlerin evliliklerini sonlandırmaları ve ilişkilerine nokta koymaları, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ayrılıklar, hem sosyal medya hem de çiftin sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. İşte 2024 senesinin ik yarısında ayrılan ve evliliklerini bitiren ünlü çiftler...

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Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı

Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. İki kız çocukları olan çift, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle boşandı.

Ümit Erdim ve Seda Çınar

Ümit Erdim ve Seda Çınar

Ümit Erdim ve Seda Erdim, 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. 2018'de kızları Ses'i dünyaya getiren çift, 2022'de ikinci çocukları Ela'nın doğumuyla tekrar ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak, sevilen çift Nisan ayında tek celsede boşandı.

Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3

Nilsu Berfin Aktaş ve Blok3

Güzel oyuncu geçtiğimiz şubat ayında, ani bir sosyal medya paylaşımıyla rapçi Blok3 ile olan birlikteliğini herkese duyurmuştu. Yaklaşık üç ay süren ilişkilerinin ise kıskançlık yüzünden bittiği iddia edilmişti.

Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız

Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız

İlişkileri ile herkesi şoke etmeyi başaran Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'yla olan ve yaklaşık iki ay süren sürpriz aşkını Mayıs ayının sonunda bitirme kararı almıştı.

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, aşklarına bir şans daha verseler de yedi yıllık ilişkileri mutsuz sonlandırmıştı.

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Cem Yılmaz ve Necla Karahil

Cem Yılmaz ve Necla Karahil

Kendinden 13 yaş küçük Necla Karahalil ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın ilişkisi pek de uzun sürmedi.

İrem Derici ve Gökhan Fırat

İrem Derici ve Gökhan Fırat

Aşk hayatıyla adından bahsettiren İrem Derici, Gökhan Fırat'la yaşadığı ilişki ile ilgi odağı olmuş fakat ayrılık hiç beklenmedik bir anda gelmişti.

Danla Bilic ve Çakal

Danla Bilic ve Çakal

Aşk haberleriyle herkesi şoke eden influencer Danla Bilic ve rapçi Çakal'ın aşkı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Fakat ikili çok geçmeden ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırdı.

Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız

Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız

Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında nikah masasına oturduğu 10 yıllık hayat arkadaşı Sinem Ayyıldız'la boşandığını Instagram hesabı üzerinden duyurmasıyla gündem olmuştu.

Zeynep Bastık ve Alican Ayyıldız

Zeynep Bastık ve Alican Ayyıldız

Evlendikleri iddia edilen Zeynep Bastık ve Alican Ayyıldız birlikteliklerinden kısa bir süre sonra ayrılık kararı almıştı.

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Icardi ve Wanda Nara

Icardi ve Wanda Nara

Boşanma haberleri ve ihanet iddialarıyla gündemi epey bir meşgul eden Wanda Nara ve Icardi cephesinde durumlar karışık bildiğiniz gibi. Wanda Nara boşanma ile ilgili açıklamalar yapsa da Icardi evlilik yüzüğünü bir an olsun çıkartmıyor.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu

Birbirini takipten çıkarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ikilisinin yine ve yeniden ayrıldığı düşünülüyor.

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gamzossssss

ee şaşırmadık bu ünlüler böyle yanii😁😂😂

nevertheless

😂😂😂

Emel

Veeee ben 😁😁😁

şehri Hüzün

Maalesef insan sadece kendine değer veriliyor sanar ama bir bakar o değeri herkeze verir o yüzden üzülmeye kafaya takmaya gerek yok herkeze mutluluklar